L’innovation au service de l’environnement, c’est Med’innovant. Depuis 10 ans, le concours créé par l’aménageur Euromediterranée fait émerger les start-up du territoire qui apportent des réponses concrètes pour construire la ville de demain. Le jury du concours a sélectionné six entreprises, en novembre dernier, pour répondre à six défis majeurs ancrés dans la transition écologique. A l’issue du prix, les start-up sont invitées à développer leurs solutions au sein de l’ÉcoCité d’Euromediterranée.

Six challenges, six lauréats

Les six défis de Med’innovant sont associés à un parrain d’entreprise qui aide chaque lauréat à pérenniser son activité et à utiliser à bon escient sa part des 40 000 euros remportée. Selon Laure-Agnès Caradec, la présidente de l’administration d’Euroméditerranée : « ce challenge a pour objectif de sourcer des start-up en capacité de répondre à des problématiques en phase avec les nouveaux impératifs de développement et de durabilité des territoires méditerranéens ».

Défi #1 Repenser les ambiances urbaines pour inventer de nouveaux usages en utilisant autrement le mobilier d’éclairage pour créer la ville de demain.

Parrain : EPA Euroméditerranée

Lauréat : Nauvelis



Défi #2 Définir des bâtiments évolutifs et résilients contribuant au vivre ensemble et à l’unité de la cellule familiale

Parrain : Saint-Gobain Bâtiment Distribution France

Lauréat : Panga



Défi #3 Développer un système multi énergies (électrique et thermique) intelligent et bas carbone pour la ville dense méditerranéenne de demain

Parrain : ENGIE

Lauréat : ENTENT



Défi #4 Imaginer des solutions résilientes répondant aux enjeux bas carbone et sociétaux à l’échelle du bâtiment et de son écosystème immédiat.

Parrain : Redman – EIFFAGE

Lauréat : BACKACIA



Défi #5 Proposer des services et E-services contribuant à la qualité de vie

Parrain : EIFFAGE

Lauréat : Urbasense



Défi #6 Repenser les circuits courts pour une ville plus résiliente, productive et Inclusive

Parrain : ICI Marseille

Lauréat : Marklix

Focus sur les espaces vert connectés en ville

Récompensé pour le défi « imaginer des solutions résilientes pour les bâtiments », Urbasense veut permettre aux collectivités de contrôler la gestion de l’eau en ville tout en développant les espaces verts grâce à des capteurs autonomes connectés. (Cf. photo)



Fondée par deux ingénieurs Thomas Bur et Michael Fayaud, les solutions d’Urbasense permettent d’économiser entre 30 et 70% des volumes d’arrosage grâce à la planification d’arrosages adaptée aux terrains et au système racinaire développé.

Sous l’impulsion du concours Med’innovant, les ingénieurs d’Urbasense auront pour terrain de jeu le dernier îlot de Smartseille (labellisé ÉcoCité Euroméditerranée). Ainsi, ils pourront tenter d’améliorer la qualité des espaces verts sur 1,3 hectare. Si cet essai fonctionne, Urbasense pourra notamment travailler sur les prochaines opérations d’Eiffage immobilier sur le territoire d’Euroméditerranée.

Repère

Euromediterranée en chiffres



Le projet a été initié en 1995 par le maire de l’époque, Robert Vigouroux

Le périmètre total comprend 480 hectares

5 300 : c’est le nombre d’entreprises implantées sur Euromediterranée qui emploient 45 200 salariés.

Ces chiffres en font le 3e quartier d’affaires en France, après La Défense (Paris) et La Part-Dieu (Lyon).





