L’établissement public Menelik relance ses « Parcours rivières » pour sensibiliser les jeunes à la préservation des rivières et de leur écosystème pour l’année scolaire 2024/2025. Les enseignants des bassins de l’Arc, de la Cadière, de la Touloubre et du pourtour de l’étang de Berre ont jusqu’au 15 septembre pour postuler.

Menelik est un établissement public spécialisé dans l’aménagement et la gestion des ressources en eau pour les bassins versants de l’Arc, la Cadière, la Touloubre et le Pourtour de Berre. Son rôle principal est de prévenir les inondations et de protéger les milieux aquatiques le long des cours d’eau qui se jettent dans l’étang de Berre. Il opère sur un territoire comprenant 57 communes réparties dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var.

L’initiative « Parcours rivières » lancée en 2023 vise à initier les jeunes à la protection des rivières. Pour sa première édition, près de 1000 élèves ont participé sur plusieurs bassins des Bouches-du-Rhône et du Var. Le programme s’adresse aux élèves de la maternelle au lycée sur 1200 km de cours d’eau. Ils incluent des sorties au bord de l’eau et s’adaptent aux niveaux scolaires tout en respectant les programmes de l’Éducation nationale.

Des associations locales agréées animent ces programmes en utilisant des approches différentes (ludique, artistique, sensorielle, scientifique). Les sorties et ateliers permettent aux élèves de comprendre le cycle de l’eau et d’adopter des comportements protecteurs. Les enseignants, formés pour ce projet, jouent un rôle clé. Ils inscrivent leur classe et s’investissent dans le projet, aidant à renforcer le partenariat sur le long terme.

Tous les frais d’accompagnement sont couverts par Menelik, avec le soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence, de l’Agglomération Provence verte, de la Région Sud et de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. Les parcours sont animés par 11 associations locales : CPIE du Pays d’Aix, CPIE Côte provençale, CPIE Rhône Pays d’Arles, Chemin Faisan, Dans tous les sens, Evana Provence, Fédération de pêche des Bouches-du-Rhône, Le Loubatas, Nature verte, Maison régionale de l’eau et Planète zéro déchet.

Les candidatures pour l’année scolaire 2024/2025 sont ouvertes jusqu’au 15 septembre 2024 pour les professeurs des écoles et de Sciences et vie de la terre (SVT). Les détails pour postuler se trouvent à la fin des programmes, consultez les programmes via ce lien.



