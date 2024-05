Il est à peine 11h ce mercredi 8 mai, que déjà près de 50 000 personnes, Marseillais et venus d’ailleurs, se pressent aux portiques de sécurité pour accéder au Vieux-Port, centre névralgique des festivités pour l’arrivée de la flamme olympique.

Breakdance, street art, musique et BMX

La musique retentit, il fait bon, la petite brise d’air matinale permet aux familles de profiter des premières activités proposées à l’occasion par la Ville de Marseille : breakdance, street-art en direct, handisport, maquillages, escape game, fanfare et stand photos. « Maman vient ! » s’écrit Alma, neuf ans, habillée pour l’occasion aux couleurs tricolores et scotchée à une barrière à proximité du tapis où débarquera le soir même les premiers porteurs de la flamme. « Non ça ne sert à rien d’attendre ici, la flamme n’arrive que ce soir, viens on va faire un tour » lui rétorque sa mère, Mélanie. Mère et fille, Marseillaises habitantes du quartier de Saint-Just, ont été les premières à franchir les barrières de sécurité ce matin pour accéder à la zone. Curieuses de connaître le programme de la journée, avant l’arrivée tant attendue du Belem dans le Vieux-Port de Marseille, Mélanie se ravit des activités gratuites proposées par la municipalité pour faire patienter sa fille, « et il y en a pour tous les goûts, du sport au maquillage » commente-t-elle.

Crédit : JM Crédit : JM

D’autres sont arrivés tôt afin de se positionner le mieux possible à l’arrivée du trois-mâts. Caroline et sa tribu ont tout prévu : casquettes, crème solaire et pique-nique, « pour avoir la meilleure vue et prendre les plus belles photos, pas le choix ! » s’exclame la mère de famille.

Du côté des activités, la scène de DJ sets installée sur le devant de l’Hôtel de Ville attire la foule. A partir de 14h, plusieurs manifestations se succèdent : quizz sportifs, flashmob, démonstration de BMX et de football freestyle. La championne de France de Just Dance, numéro une sur les podiums des premiers Jeux olympiques de e-sport, Dina Morisset, a marqué le milieu d’après-midi et fait danser les Marseillais.

A la mi-journée, la mairie annonce que 50 000 personnes sont présentes au Vieux-Port, « alors que les grandes festivités n’ont pas encore commencé, nous avons un avant-gout, une mise en bouche et je dirai même une montée des désirs ! » s’exprime Samia Ghali, adjointe à la mairie en charge notamment des grands événements.

breakdance – JM fanfare – JM handisport – Juliette Matilla Dina Morisset, Just Dance

Pour apercevoir la parade maritime du Belem et des quelques 1 024 bateaux marseillais, d’autres ont préférés s’éloigner du centre-ville, et s’accoler aux murs de l’Eglise Saint-Laurent ou patienter pour accéder au toit du Mucem. « On a trouvé je pense le meilleur spot » se réjouit Laurent, accompagné de ses deux fils, appareil photo et jumelles dans les mains. Tout au long de l’après-midi, le trois-mâts fraîchement débarqué de Grèce a paradé dans les rades nord et sud marseillaises, de l’Estaque aux Goudes, avant de jeter son ancre au Vieux-Port aux alentours de 19h45.

Liens utiles :



> L’actualité sur les JO 2024 à retrouver sur Gomet’

> Le fil X de Gomet’ pour suivre les événements en temps réel