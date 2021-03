L’espace est encore en chantier, l’enseigne en cours d’impression, mais les lecteurs des 90 ouvrages de l’éditeur marseillais Wildproject commencent à passer dans cette librairie dédiée aux ouvrages de l’éditeur, en bas du boulevard national, non loin de la Gare Saint Charles ou du tiers lieu de coworking La Ruche.

Baptiste Lanaspeze, le fondateur, il y a douze ans, de cette maison d’édition y voit le signe d’un tournant. Jusqu’à leur dixième anniversaire « nous étions un petit noyau d’éditeurs spécialisé en écologie. Nous avons conquis un public en traduisant les auteurs américains ou européens de l’avant-garde. Nous avions une radicalité théorique. À partir de 2018, nous avons connu une croissance exceptionnelle : +65 % en 2019 et +25 % en 2020. » En fait, Baptiste Lanaspeze a fait partie de ceux qui ont produit, introduit en France, partagé un substrat philosophique, intellectuel et scientifique à la demande d’écologie. Ce courant a pu affirmer et perdurer en politique, car il s’est appuyé sur des analyses, des réflexions, des constructions, discutables naturellement, mais argumentées. « Nous avons vu l’écologie changer de rayon dans les librairies, relève Baptiste Lanaspeze. Les librairies ont ouvert des tables « écologie » dans leurs espaces. Les grands éditeurs nous font maintenant avec des moyens que nous n’avons pas une concurrence terrible et ils tentent de capter des auteurs qui ont commencé chez nous ! »

Wildproject se donne donc de la visibilité avec cette boutique. Gayané Zavatto, éditrice et libraire a été recrutée, et Marin Schaffner, ethnologue et voyageur a lui aussi rejoint l’équipe. Il apporte « aux côtés de l’intelligence académique que nous avions, l’intelligence militante ». Une collection de poche a vu le jour avec des prix serrés.

Premier titre : un manuel de poche, « Les pensées de l’écologie », une sorte d’anthologie des auteurs incontournables (300 p., 12 €) qui tente de répondre aux questions : « Qu’est-ce que connaître le vivant ? Comment bien vivre sur Terre ? À partir de quels principes refaire des mondes ? Ce manuel repose sur une conviction simple : l’écologie n’est pas une nouvelle thématique qui s’ajoute aux autres – mais elle affecte l’intégralité des notions philosophiques et des enjeux de notre temps. »

Baptiste Lanaspeze & Gayané Zavatto ouvrent un espace pour les livres de l’éditeur spécialisé en écologie Photo CA

Pour se mettre en cohérence avec ses convictions, Wildproject a co-fondé (avec la libraire Anaïs Massola et sur l’initiative de Marin Schaffner) l’Association pour l’écologie du livre. « La question a l’air simple, explique Baptiste Lanaspeze, mais en réalité, elle est plus compliquée que pour des légumes ou du fromage, notamment parce que les livres sont des biens non périssables, et pris dans une chaîne longue et pleine de boîtes noires ! » L’association aborde l’écologie du livre sous trois aspects :

Matériel : les forêts, la pâte à papier, l’impression, la fabrication, le transport, la distribution Sociale avec les conditions de travail Symbolique avec les contenus des livres.

« Nous sommes en progrès sur le point matériel avec des livres imprimés et reliés en France, certifiées FSC depuis 2019 (le plus responsable des systèmes certifiant la gestion responsable des forêts), labellisés Imprim’Vert ».

Wildproject privilégie la distribution en librairie. « Notre top-ten de libraires points de vente plaide Baptiste Lanaspeze, Mollat, Gibert, Décitre, Odeur du temps, Ombres blanches, La Compagnie, Quilombo, Le Rideau rouge, Tropismes et Filigrane à Bruxelles, réalise 9 % de notre chiffre d’affaires, autant que Amazon ! »

La boutique du boulevard national ne sera pas une librairie à part entière puisque seuls les ouvrages Wildproject sont en vente pour ne pas concurrencer les libraires phocéens. Avec la vente directe, Wildproject compte amortir la location du local : « lorsque nous vendons dans le réseau, nous percevons 40 % du prix d’achat, ici c’est 100 %. Nous avons une logique de paysan en AMAP ou en vente directe ! ».