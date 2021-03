La présidente du Département et de la Métropole, Martine Vassal, et le président de la Région, Renaud Muselier ont adressé mercredi 24 février un courrier commun au ministre de la santé Olivier Véran pour lui proposer un test de réouverture dans plusieurs restaurants de Marseille. Ils veulent expérimenter un protocole développé par l’IHU du professeur Didier Raoult pour prouver que l’accueil du public dans ces établissements est possible grâce à la mise en place de tests salivaires, de tests des eaux usées et des surfaces.

Réouverture : quatre restaurants marseillais pour commencer

Interrogée par Gomet’, la vice-présidente de la Métropole déléguée à la santé, Emmanuelle Charafe détaille un peu plus le projet. « La société Procramé, hébergée à l’IHU, nous fournit une machine utilisant la technologie Lamp permettant de réaliser des tests salivaires en dix minutes. C’est comme être dans une file d’attente pour avoir sa table, cela ne me semble pas insurmontable », estime-t-elle. Les restaurants concernés par la réouverture test seront choisis par l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie des Bouches-du-Rhône. Ils ne sont pas encore sélectionnés mais a priori, le choix se portera sur une pizzeria, un gastronomique, une brasserie et un restaurant d’hôtel pour couvrir l’ensemble du spectre.

Emmanuelle Charafe croit dur comme fer à cette expérience : « On crée une bulle complètement Covid Free dans les restaurants. Les tests salivaires PCR sont reconnus pour leur efficacité. Il n’y a aucune raison que ça ne fonctionne pas », assure-t-elle. Si les résultats sont concluants, elle souhaite élargir ce dispositif au plus grand nombre de restaurants possibles en achetant plusieurs machines Lamp. Martine Vassal a même exprimé le souhait de reproduire le dispositif aux musées du département.

La décision entre les mais de la cellule interministérielle de crise

Mais avant cela, le gouvernement doit donner son aval. La question a été évoquée lundi 1er mars lors d’une réunion avec le préfet de Région Christophe Mirmand : « Il nous a expliqué attendre une réponse de la cellule interministérielle de crise mais pour l’heure, aucune calendrier n’est avancé », prévient Emmanuelle Charafe.

Liens utiles :



> Aix-en-Provence : une ville test pour la réouverture des musées ?

> Déconfinement : la mobilisation des professionnels pour accélérer le rythme

> Covid-19 : le monde économique et les élus crient leur colère contre le gouvernement