La rue Breteuil a changé de visage en ce début d’année 2024, avec une toute nouvelle piste cyclable, mais aussi des aménagements routiers, notamment des ralentisseurs et un élargissement du parvis de l’école Breteuil, pour sécuriser d’avantage les piétons. Ces aménagements ont fait l’objet d’une première enquête de satisfaction, lancée du 16 au 23 février par la mairie du 6/8.

Piste cyclable, trottoirs élargis, le nouvel espace de la rue Breteuil dans le 6e arrondissement de Marseille (crédit Gomet’)

Cette dernière vient d’en dévoiler les résultats. Sur environ 360 personnes interrogées principalement parmi les habitants et la communauté scolaire, 72,67% sont globalement satisfaites, contre 27,33% d’insatisfaits. Concrètement, les utilisateurs devaient exprimer leur satisfaction sur six critères. Ainsi, 89% estiment que les aménagements ont eu un effet positif sur la sécurisation des abords des écoles, 78% jugent que la vitesse des voitures et la pollution sonore sont en baisse. Enfin, 85% sont satisfaits de la sécurisation des aménagements piétons.

Les résultats de l’enquête de satisfaction sur les travaux de la rue Breteuil (crédit : mairie des 6/8)

La satisfaction n’est en revanche pas au rendez-vous pour ce qui est des contrôles de sécurité et rappel des règles, avec une majorité d’insatisfaits. La piste cyclable, notamment, est par exemple utilisée par les deux-roues motorisés. « Des pistes d’amélioration restent actuellement à l’étude, en particulier avec les commerçants », assure la mairie de secteur.

La piste cyclable de la rue Breteuil, régulièrement occupée par des véhicules de livraisons ou d’intervention (crédit Gomet’)

