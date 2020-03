Conformément aux annonces faites par le président Emmanuel Macron, les mesures de confinement sont entrées en vigueur ce midi dans toute la France. Pendant 15 jours les Français devront limiter leurs déplacements au strict nécessaire sous peine d’une amende allant de 98 à 135 euros.

Rappelons-le, il faudra se munir pour toute sortie de votre lieu de confinement d’une attestation de déplacement dérogatoire.

Santé

Face à l’accélération de l’épidémie de coronavirus, les hôpitaux de Marseille recrutent des infirmiers.

L’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) vient de lancer une offre de recrutement.

#URGENT #EMPLOI #HÔPITAUX @MARSEILLE 🚨📳📶

❓👩‍⚕️👨‍⚕️ Vous êtes Infirmièr(e) Diplômé(e) d’État DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT et possédez une solide expérience en services de réanimations adultes, enfants et néonatalogie ? Vous souhaitez renforcer nos équipes ?

(1/3) pic.twitter.com/FT3GUDWo0z — AP-HM - Hôpitaux Universitaires de Marseille (@aphm_actu) March 17, 2020

A l’Institut hospitalo-universitaire à Marseille, le Professeur Raoult a annoncé les bons résultats de la chloroquine contre le covid-19.

Après l’annonce d’Emmanuel Macron du déploiement d’un hôpital de campagne du service de santé des armées en Alsace afin de venir en aide aux hôpitaux de la région, la préfète du Grand-Est a déclaré que les capacités de réanimation sont « saturées dans les hôpitaux du Haut-Rhin».

Retour à Marseille, Martine Vassal la candidate aux municipales LR et la députée LR Valérie Boyer ont été testées positives au coronavirus.

Face aux mesures de confinement, les parcs et les jardins à Marseille sont fermés.

[PARCS ET JARDINS]

❌Pour faire face à la crise de #Coronavirus #covid19, le Président de la République a ordonné un confinement pour les 15 prochains jours, à partir de ce mardi 17/03.

Dans ce cadre, les parcs et jardins de la ville de Marseille sont fermés jusqu’à nouvel ordre. pic.twitter.com/n7jOgDQqI9 — Ville de Marseille (@marseille) March 17, 2020

Transport

Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d’Etat aux transports annonce deux mesures : le gouvernement va réduire la fréquence des trains en France et faire inscrire dans la loi l’obligation de désinfecter tous les jours les véhicules de transport public afin de limiter la propagation du coronavirus.

Le stationnement de surface est gratuit à Avignon et Aix-en-Provence, l’ensemble des horodateurs sont désactivés. A Marseille, Bruno Gilles demande la même mesure.

Économie

Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie a annoncé que la France « va plonger dans la récession cette année.»

Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin annonce dans un entretien au quotidien les Echos que « le déficit public devrait grimper à 3,9% du PIB cette année du fait des mesures prises par l’Etat pour lutter contre les conséquences du coronavirus».

L’activité du port Marseille Fos sera maintenue, avec une adaptation de l’organisation du travail.

De ce fait, les services du Port, capitainerie et exploitation portuaire restent opérationnels sur l’ensemble des bassins Est et Ouest.



« Le port de Marseille Fos est un opérateur d’importance vitale. Point stratégique d’approvisionnement européen, il assurera la continuité de ses activités et ce dans le respect le plus strict des consignes de sécurité sanitaire » précise les services du port dans un communiqué.

Emmanuel Macron l’a précisé hier soir « aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de la faillite»



Dans ce contexte, la CCI Métropolitaine Aix-Marseille Provence adapte son fonctionnement, afin d’ apporter la meilleure réponse possible aux entrepreneurs impactés par la crise du Covid-19.

« Dès aujourd’hui nous restons en contact et échangeons par téléphone, email, tchat ou via la transmission de formulaires » précise la CCIAMP.

Les services de la CCIAMP sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, pour les services suivants : formalités aux entreprises et les formalités internationales, signatures électroniques Chambersign, délivrance des cartes d’agents immobiliers.

Marseille – Palais de la Bourse – 9, la Canebière

Aix-en-Provence – 2, Rue Mazarine

Salon de Provence – 246, Cours Gimon

Pour les entreprises et commerces impactés : Urgence Covid-19 à votre écoute 04 91 39 34 79 et l’email suivant pour déposer vos demandes :urgencecovid19@ccimp.com.

À noter que tous les événements prévus au Palais de la Bourse sont annulés jusqu’au 31 mars.