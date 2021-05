Share on Facebook

Marseille, capitale de l’innovation verte ? Pas encore. Mais la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, sont venus encouragés les acteurs métropolitains à continuer d’investire dans ce que l’on appelle les green tech ». Les deux membres du gouvernement ont commencé leur riche visite (voire notre article précédent) par l’incubateur Zebox pour annoncer, en présence de Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM initiateur de Zebox en 2018, les 20 lauréats du programme French Tech Green 20, qui vise à faire émerger les nouveaux champions français dans le domaine de l’environnement.

L’objectif de la French tech est d’être aux côtés des entreprises sélectionnées pour les aider à accélérer leur développement en France comme à l’international. Les 20 start-up ont été sélectionnées en raison de l’impact environnemental de leurs solutions et de leur capacité à des déployer à grande échelle. Parmi ces lauréats, deux start-up locales : Dualsun basée à Marseille sur le Technopôle de Château-Gombert et Ombrea installée dans la pépinière greentech de l’Arbois à Aix-en-Provence.

Dualsun fabrique des panneaux solaires durables pour rendre les bâtiments autonomes en énergie. Ombrea a mis au point un système à installer au-dessus d’un champ pour créer un microclimat qui répond aux besoins des plantes et les protéger ainsi des aléas climatiques.

Ces deux start-up bénéficieront non seulement d’une visibilité renforcée, mais aussi d’un accompagnement par les services de l’Etat, via la Mission French Tech, sur plusieurs plans : financement, recrutement, développement, accès à des experts du transfert de technologies et de données.