Alors que le couvre-feu est repoussé à 19 heures à partir de samedi 20 mars, un beau week-end en perspective sur le territoire. Culture, ramassage de déchets, shopping… Go ! Voici quelques bonnes idées pour vos sorties.

Nettoyer la digue du Mucem avec Clean My Calanques

L’association Clean My Calanques, créée en 2017 se mobilise pour la préservation de l’environnement et la sensibilisation de la population aux enjeux environnementaux. Les Calanques, Luminy ou encore l’Estaque… Ce dimanche c’est la digue du Mucem qui va être nettoyée.



Le rendez-vous est situé devant le Mucem dimanche 21 mars à 12h. Il est conseillé d’amener son repas et ses propres gants, mais l’association peut en fournir.



> Informations sur l’événement

> Site et page Instagram de l’association

Se rassembler pour l’ouverture des lieux culturels





Le théâtre des Salins – scène nationale de Martigues se mobilise et les nombreux appels pour la prise en considération des acteurs et actrices de la culture. Des rassemblements sont organisés partout en France le week-end des 20 et 21 mars.



Le Théâtre des Salins donne rendez-vous au public, aux professionnels du spectacle, aux médias et aux habitants, le samedi 20 mars à 11h devant le Théâtre, quai Paul Doumer à Martigues.



> Toutes les informations sur le site des Salins

Des performances artistiques dans le cadre de l’exposition La Relève

Samedi, à la galerie d’art contemporain Art-Cade Galerie Bains Douches et dans le cadre de l’exposition La Relève III, vous pourrez profiter de performances artistiques, avec les artistes Arnaud Arini, Sarah Netter, Quentin Dupuy, Silina Syan, Léa Laforest et Fabienne Guilbert Burgoa.



L’exposition La relève III « habiter » est à ouverte chaque jour de 13h à 17h et se termine le 27 mars 2021.

Les performances commencent à 15h.



art-cade* Galerie des grands bains douches de la Plaine 35 bis rue de la Bibliothèque 13001 Marseille, France.



> Informations sur l’exposition

> Page Facebook de l’événement

Les femmes à l’honneur aux Docks

Une exposition qui met en valeur les femmes marseillaises et de Provence à travers de peintures et clichés, organisée par ArtsMarseille.

À retrouver jusqu’au 23 mars.

Entrée libre sur réservation.

Pour plus d’information : 06 80 98 52 70.

> Informations sur l’événement

Les commerçants d’Aix-en-Provence font leur grande braderie

Initiée par l’association Aix en Commerce, la Grande braderie des commerçants d’Aix-en-Provence a lieu les 18,19 et 20 mars 2021.



Les commerçants du centre historique déballent leur devanture !