A la suite de la publication de son baromètre du mécénat en France, l’association Admical, qui œuvre à développer les actions de mécénat dans l’Hexagone, tenait une conférence en ligne jeudi 8 avril. L’objectif était de présenter le baromètre détaillé en région Sud et dans les Bouches-du-Rhône mais aussi donner la parole à de nombreux intervenants. Admical a pour mission de « donner l’envie et les moyens de faire du mécénat », c’est pourquoi cet événement sert à « montrer la puissance du mécénat », explique d’emblée Marie-Victoire Abbou, la déléguée générale d’Admical. Elle souligne que le mécénat est « un outil stratégique et différenciant. » Une différence à affirmer encore plus dans la région Sud reconnait Mme Abbou : « nous avons encore du travail à faire. »

En Provence Alpes Côte d’Azur, 5250 entreprises sont mécènes, ce qui représente 2,7% du total des entreprises sur le territoire, pour 55,4 millions d’euros de dons déclarés. La région arrive sixième sur le baromètre avec 5,5% du total des entreprises mécènes en France, derrière l’Île-de-France, le Rhône-Alpes, les Pays de la Loire, l’Aquitaine et la Bretagne. Mais avec un don moyen de 10 553 euros en 2018, contre 9995 euros en 2017, les entreprises régionales investissent davantage.

Le rapport 2020 de l’Admical sur le mécénat.

Admical : du mécénat financier au mécénat de compétences

Sabrina Agresti-Roubache, élue à la Chambre de Commerce et des Industries observe que « la crise nous a démontré que l’on était capable d’une immense solidarité ». Elle a à coeur de rappeler que la CCI reste « la maison des entreprises » et qu’elle peut être « un très bon relai d’opinions et de réseau ». À titre personnel, elle déclare avoir découvert le « pouvoir du mécénat et de l’engagement » à travers son activité d’administratrice de la fondation de la Française des jeux. Elle a la conviction que « chacun peut apporter quelque chose, que ce soit financièrement ou en mécénat de compétences ».

Baptiste Plantade du Crédit Coopératif rappelle lui la logique de la banque coopérative de « mise en contact et de liens entre les différents univers accompagnés » : notamment « les entreprises engagées (dans la distribution bio, les énergies renouvelables, les PME qui ont mis en oeuvre des démarches de responsabilités sociétales » et « le monde associatif et institutionnel au sens large dans la culture, la santé, le secteur sanitaire et social, l’insertion ». Le Crédit Coopératif est notamment engagé dans le mécénat sur le volet financier avec le Prix de l’Inspiration, déjà décerné au Talus ou à SOS Méditerranée sur le territoire mais aussi sur des actions de mécénat de compétences.

Il faut « créer ce fameux déclic et accompagner le passage à l’action ». Laurent Fialon Pro Bono Lab

Laurent Fialon, directeur Méditerranée et transformation digitale du Pro Bono Lab, association qui promeut le partage de compétences, a quant à lui insisté sur l’importance de la complémentarité entre le mécénat de compétences et les soutiens financiers ». Selon lui, de nombreuses structures expriment le besoin d’être accompagnées dans leurs actions de mécénat et que pour progresser dans ce sens, il faut « créer ce fameux déclic et accompagner le passage à l’action ».

Les actions de Pro Bono Lab sont regroupées sous le triptyque Penser, Conseiller, Agir avec un observatoire qui produit des statistiques et des études, des activités de conseil et d’accompagnement de projets associatifs, avec un ancrage territorial « pour être au plus proche des territoires et mobiliser les compétences dans les entreprises ».