La Chambre de commerce et de l’industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCI AMP) a organisé jeudi 1er juillet au Carburateur (3e arrondissement) « Ose ! Le Cercle Business des Entrepreneures », un évènement dédié à l’entrepreneuriat au féminin. « Nous souhaitons soutenir, dans le cadre de nos missions, ces femmes entrepreneures qui sont toujours en minorité malheureusement, et qui doivent être plus présentes sur notre territoire », assure Catherine Gineste, membre associée de la chambre.

En partenariat avec Axa et la Chambre des notaires, la CCIAMP a notamment proposé des ateliers thématiques destinés aux porteuses de projet et aux dirigeantes d’entreprise de la métropole. En préambule du forum, la directrice régionale Droits des femmes et égalité, Hélène Caron, et la directrice du Carburateur, Muriel Bernard-Reymond, ont encouragé toutes les entrepreneures, rappelant les nombreuses inégalités entre hommes et femmes dans ce domaine.

Les lauréates du concours de pitch

En fin d’après-midi, un concours de pitch a récompensé les projets les plus pertinents. Une manière pour ces femmes de gagner en visibilité et de rencontrer de potentiels partenaires financiers. Sabrina Asloum remporte le prix dans la catégorie prestation de service, Agnès Belbeze dans la catégorie commerce. Dina Sabitova est le coup de cœur du jury. « Je soutiens et je salue toutes ces cheffes d’entreprise engagées, libres, autonomes, indépendantes, fortes qui contribuent à l’excellence économique d’Aix-Marseille-Provence », a salué Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP. Une deuxième édition du forum se tiendra à la rentrée.

