Après la débâcle de Valérie Pécresse lors de l’élection présidentielle, Les Républicains tentent de rassembler leurs forces à l’approche de l’échéance législative, en juin prochain. Dans un communiqué, le sénateur des Bouches-du-Rhône et président par intérim de la fédération, Stéphane Le Rudulier, défend « une majorité LR non soluble dans le macronisme refusant tout accord avec la majorité présidentielle. » Un point qu’il soulignait déjà dans une interview accordée à Gomet’ quelques semaines avant le premier tour de la présidentielle. « Le cap est tracé pour une droite indépendante qui s’adresse à tous les électeurs sans exception autour de valeurs fortes d’autorité, de liberté, d’identité, de sécurité, de défense du pouvoir d’achat et de lutte contre l’immigration de masse ».

Stéphane Le Rudulier l’affirme, des candidats porteront bien les couleurs LR dans les seize circonscriptions des Bouches-du-Rhône. La liste des candidats investis a d’ailleurs été dévoilée en février dernier. Interrogé à ce sujet par Gomet’ ce 26 avril, le sénateur confirme que ces investitures restent inchangées.

LR joue la carte de l’ancrage local

Fort de ses nombreuses années de règne dans le Sud, la famille LR entend jouer la carte de l’enracinement local. Ainsi, Stéphane Le Rudulier promet « des candidats qui s’engagent avec l’atout (…) d’un ancrage local et de nombreuses années d’expérience en tant qu’élus de proximité, de l’écoute, de la disponibilité et de la défense des enjeux locaux ».

La fédération est toujours à la recherche de locaux pour réimplanter un siège départemental à Marseille. Une fois ce siège trouvé, elle devrait recevoir la visite du grand patron des LR à l’échelle national, Christian Jacob, selon Stéphane Le Rudulier.

Dans le même communiqué, le président par intérim des LR déplore « une élection par défaut dans un contexte d’abstention historique » et dénonce « un débat confisqué dans une campagne atrophiée par la crise sanitaire et l’Ukraine ». Stéphane Le Rudulier avait d’ailleurs refusé d’appeler à voter Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle.

