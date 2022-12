Nos déplacements sont inhérents à nos modes de vie. Que l’on soit piéton, cycliste, utilisateur des transports en commun, automobiliste, les mobilités influent sur nos rapports à la ville et dans la ville. Dans le cadre d’un partenariat initié lors des 1ères Rencontres du vélo et des mobilités douces et avec l’objectif de soutenir, en tant que média engagé, le développement des modes actifs sur la métropole Aix-Marseille et dans la région, Gomet’ et le Cerema Méditerranée (1) s’associent pour un concours-photo dédié au vélo.

Cette démarche s’ancrera à long terme avec la création d’une exposition photo itinérante de sensibilisation à partir des photos lauréates. Celle-ci sera accessible gratuitement pendant 5 ans aux collectivités et associations qui le souhaitent. Les photos lauréates seront présentées en avant-première lors du nouvel événement consacré aux mobilités actives et organisé par Gomet’ à Marseille au printemps prochain.

Convaincus que l’image est un outil puissant, nous vous invitons aujourd’hui à prendre vos appareils photos et vous en emparer autour de deux catégories et un “projet participatif”.

Les deux catégories principales :



Tous à vélo !

Un thème qui s’intéresse aux usagers et pratiquants du vélo dans leur diversité. De l’adolescent au cadre supérieur, du sportif au parent qui emmène ses enfants à l’école à vélo au vélotafeur… Les cyclistes ont mille visages. Cette catégorie vise à mettre en lumière la diversité des pratiquants dans leur style et leur singularité.



Un vélo dans la ville

Un thème qui s’intéresse à la manière dont le vélo s’intègre dans son environnement, la cohabitation avec les autres mobilités, l’utilisation de l’espace urbain, l’adaptation aux aménagements et équipements collectifs.

Un regard à 360° sur le vélo à travers le trafic, la voirie, ses aménagements et ses pièges vers une cohabitation respectueuse des différents modes dans l’espace public.

Chacun peut participer avec une ou deux photos dans chacunes de ces catégories.



Le projet participatif : Raconte-nous ton vélo !



Pour ceux (celles) qui se sentent passionné(e)s, inspiré(e)s, concerné(e)s, qui ont envie de partager leurs expériences à vélo : cette catégorie est faite pour vous !

Nous attendons ici vos récits, vos compositions d’images qui racontent votre vélo du quotidien, construits comme des posts, avec une série de quatre photos accompagnées, ou non, de texte (descriptif, romancé ou ironique…). La catégorie privilégiée des rois (reines) des réseaux sociaux.

Ici une composition / sélection de 4 photos est attendue de la part des participants.



L’esthétisme, l’audace et la singularité seront mis en avant par le jury. Les lauréats se verront alors remettre un ou plusieurs prix.

> Informations pratiques

Début du concours : 16 décembre 2022

Fin du concours : 24 mars 2023

Vernissage et remise des prix au lauréat lors d’un événement (annonce à venir) au printemps 2023 à Marseille



> Le règlement complet

> Pour participer

> L’annonce sur le site du Cerema

(1) Le Cerema (Centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) est un établissement public de l’Etat et des collectivités locales, qui dépend des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Il accompagne l’État et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le déploiement et l’évaluation de politiques publiques d’aménagement et de transport, et s’inscrit dans une démarche de promotion de modes actifs pour les territoires.