Après trois jours de réflexion et de travail intense, 180 étudiants des départements GEA et Chimie de l’IUT Aix-Marseille basé sur le site St Jérôme à Marseille se sont réunis dans l’amphi Lehn vendredi 24 novembre pour connaître les délibérations du jury final du business game – CreatIvUT lancé deux jours plus tôt. L’événement, labellisé Synergies AMU Entreprises avait pour but de rapprocher les étudiants du monde professionnel en les immergeant dans le grand bain de la gestion d’un projet de création d’un service ou d’un produit innovant dans une logique entrepreneuriale.

L’amphi comble, entre sourire et silence religieux, les étudiants écoutent, une à une, les présentations des projets de leurs camarades qualifiés, qui ont été sélectionnés durant la journée. Des équipes mixtes de cinq à six étudiants de niveau BUT 3 GEA et Chimie devaient travailler depuis mercredi à la création d’une entreprise commercialisant un produit ou service innovant en lien avec le développement durable.

CreatIvUT : trois jours de travail intense

Organisé durant trois jours, le programme était le suivant :

22 novembre : lancement du business game / maturation / coaching / conférences entrepreneuriat

23 novembre : poursuite du travail en équipe / coaching / conférence sur l’art de pitcher / ateliers techniques

24 novembre : jurys blancs, jurys de qualification, jury final, buffet de clôture

Lors de la cérémonie, les prix du business game ont été décernés par Capgemini. Voici le podium :

1 : R2M2 composée d’Adèle Desbarbieux, Alexandre Ellena, Kiara Moreno, Raphaël Radius, Imane Raghib, Julia Serrus.(équipe 8)

composée d’Adèle Desbarbieux, Alexandre Ellena, Kiara Moreno, Raphaël Radius, Imane Raghib, Julia Serrus.(équipe 8) 2 : EcoGrips composée de Loïc Belhaoues, Maxime Burel, Delya Ferrag, Théo Le Gac, Selena Lebrache, Nino Marchand. (équipe 9)

composée de Loïc Belhaoues, Maxime Burel, Delya Ferrag, Théo Le Gac, Selena Lebrache, Nino Marchand. (équipe 9) 3 : Papaille composée d’Eléonore Barret, Rayan Ben Jeddou, Manon Lasale, Medhi M’Hamdi, Pablo Pierre. (équipe 16)

L’équipe R2M2 (révélez la magie des couleurs et redéfinissez le monde) a remporté le business game CreatIvUT. Le projet a pour but de créer une peinture anti-pollution qui va absorber la pollution industrielle et automobile. Chacun des participants de l’équipe a gagné une carte cadeau de 100 €.

L’équipe R2M2; gagnante du business game CreatIvUT, accompagnée de deux membres du jury final. (Crédits photo : MM)



Interrogée après les délibérations, l’équipe est ravie de cette victoire comme le confie Imane Raghib, l’une des membres de l’équipe : « on est super contents, on a beaucoup travaillé, on s’est bien réparti les rôles, on a un super groupe, c’est le fruit de notre travail. » Raphaël Radius, lui, salue les autres participants : « il y avait beaucoup de supers projets, mais on a réussi à sortir du lot aux yeux des investisseurs. »

Très heureuse de cette victoire, Kiara Moreno raconte l’origine du projet : « les chimistes nous ont apporté l’idée, nous avons monté l’entreprise à partir de leur projet déjà très complet. C’est juste une cohésion d’équipe et le fait de mettre nos deux compétences ensemble. »

Les étudiants présents dans l’amphi ont pu également voter pour « le prix du public » récompensant leur projet préféré. Ce prix a, lui, été décerné à Prod’air, composé de Loïc Billamboz, Mégane Boutet, Léandro Isnardon, Yakin Sadani, Estelle Suppo, Anna Taltavull.

Pendant la présentation du projet Prod’Air (Crédit Mehdi Mallia)

Le challenge a été très intense pour les étudiants de GEA et de chimie de l’IUT Saint-Jérôme à Marseille. Ils vont pouvoir regagner leurs cours avec une nouvelle et belle expérience de ces trois jours de travail.

Toute une équipe mobilisée

« C’est un événement fédérateur qui dynamise la vie de nos départements et plus globalement du site de St Jérôme en créant des synergies nouvelles. Les étudiants sont satisfaits. Le jury final, a souligné la qualité du travail rendu, ainsi que l’excellence académique des formations sur lesquelles les étudiants se sont appuyés pour développer ce niveau d’expertise en trois jours » se félicite Cyril Pain-Barre, maître de conférences en informatique du département GEA Marseille correspondant Pépite Provence à l’IUT, grand ordonnateur de l’événement avec Carine Franklin (cheffe du département Chimie).

Tous les deux ont pu aussi compter sur les contributions de Lionel Paris, Estelle Caolova, Michael Antoni, Philippe Moulin et Clémence Cordier. Toute une équipe complée par les coachs et membres du jury, à commencer par David Simonian et son “armée” de bénévoles. Ce dernier, start-up manager réputé, évoque déjà la suite : « le business game de l’IUT est le 4e d’une série de 10 et qu’il y aura une grande finale qui regroupera les meilleurs projets de chacun des 10 business game. » On a hâte d’y être !

