Ce jeudi 18 mars, le Premier ministre Jean Castex a tenu une conférence de presse afin de dresser un bilan de la propagation du virus en France, et d’annoncer les décisions prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Face à ce qui ressemble à une troisième vague épidémique, le chef du gouvernement a déclaré que 16 départements – dont les Alpes-Maritimes même si la situation s’améliore – seront confinés pour les quatre prochaines semaines à compter de ce vendredi minuit. Le couvre-feu est décalé de 18h à 19h sur l’ensemble du territoire à partir de samedi 20 mars.

« Les nouvelles ne sont pas bonnes », a-t-il déclaré. Cette recrudescence de l’épidémie est notamment due au variant britannique, « plus virulent », qui concerne les trois quarts des 30 000 nouvelles contaminations quotidiennes dans le pays.

16 départements confinés à partir de vendredi 18 mars à minuit

L’intégralité des régions Île-de-France et Hauts-de-France, plus les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l’Eure dont les taux d’incidence sont proches de 500 seront donc confinés pour les quatre prochaines semaines. Cependant, dans ces 16 départements, les déplacements dans un rayon de dix kilomètres autour du domicile seront autorisés sans limite de temps, mais avec un retour de l’attestation. Les écoles et collèges resteront ouverts, tout comme les commerces de premières nécessités (librairies et disquaires inclus). Les lycées fonctionneront eux avec le système de demi-jauge. « Pour les habitants des territoires concernés, les déplacements inter-régionaux seront interdits sauf motifs impérieux ou professionnels », précise Jean Castex.

Sur Twitter, Martine Vassal, présidente des Bouches-du-Rhône, se félicite que ce département échappe au confinement :

Le @departement13 échappe au confinement. Nos efforts et notre engagement sont importants pour protéger la population. Continuons à nous faire dépister et à nous faire vacciner. Merci aux @Pompiers_13 pour leur soutien quotidien. Une pensée pour tous ceux qui sont confinés. — Martine VASSAL (@MartineVassal) March 18, 2021

Les mesures sanitaires appliquées dans toute la France

Parallèlement à ce tour de vis dans une partie de la France, le Premier ministre annonce certains assouplissements ailleurs. Il indique que le couvre-feu est repoussé à 19 heures sur l’ensemble du territoire français à compter de samedi. Jean Castex annonce une reprise de l’activité physique et sportive sur le temps scolaire et des activités physiques extra-scolaires en plein air. Les règles sont inchangées en ce qui concerne les lieux de culte et l’enseignement supérieur. Mais le chef du gouvernement recommande aux Français de télétravailler « au moins quatre jours sur cinq » afin de freiner l’épidémie.

Oui vaccin AstraZeneca

Le Premier ministre a indiqué qu’il accorde toute sa confiance au vaccin. « Je vais moi-même me faire vacciner avec une dose d’AstraZeneca vendredi après-midi », a-t-il annoncé. La vaccination avec AstraZeneca reprend dès vendredi dans toute la France. « Nous attendions le feu vert de l’agence européenne des médicaments que nous avons venons de recevoir », a précisé Jean Castex.

L’exécutif table sur 10 millions de personnes vaccinées contre la Covid-19 à la mi-avril, 20 millions à la mi-mai et 30 millions à la mi-juin. Jean Castex souhaite également que toutes les personnes de plus de 75 ans volontaires soient vaccinées à la mi-avril. Le chef du gouvernement espère pouvoir ouvrir la vaccination au plus de 50 ans à la mi-mai.

