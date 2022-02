Dans le cadre de l’appel à projet « les invisibles » du plan d’investissement dans les compétences (PIC), le projet « You go girls » du consortium mené par l’incubateur d’innovation sociale Evolio (Aubagne) avec le bailleur social Soliha, le Cercle des nageurs, le Mucem et le Parc national des Calanques, la cité des métiers, Massajobs, le festival d’Aix et la Cité de l’agriculture a remporté 315 000 euros de financements de l’État, pour une opération globale de 650 000 euros. Logées dans une résidence sécurisée à Château Gombert (13e), quinze femmes de 18 à 30 ans suivent un parcours individualisé jusqu’en avril 2022 pour reprendre confiance en elles. Une deuxième cohorte de jeunes femmes sera accompagnée de mai à septembre 2022.

« Lever les freins » avant l’emploi

Pour Hélène Beaucardet, responsable du département insertion au sein de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets), « You go girls » a remporté l’appel à projet de l’Etat grâce à sa démarche holistique. « C’est tout un processus de visibilité, un parcours vers l’emploi qui lève les freins du logement, de la santé, de la sécurité… » explique-t-elle. Margot Girard, la présidente de l’association Evolio, analyse la différence de son projet par la mise en place d’un dispositif de gardes d’enfants assuré par des assistantes maternelles. « Ce sont en particulier les jeunes mères, seules, qui passent sous les radars des aides de l’État » confie-t-elle.

Événement de présentation le mercredi 9 février 2022 (Crédit : La Varappe)

Selon les encadrantes, Létitia Vandon et Giulia Rubino, un logement sécurisé permet à ces femmes « de ne plus avoir à survivre et de pouvoir réfléchir à leur avenir ». Appelées « entraîneures de talents », Létitia et Giulia sont allées sur le terrain, à la rencontre de ces femmes esseulées dans les centres sociaux et les foyers. Au total, quatre professionnelles guident chaque jour ces quinze jeunes femmes pendant quatre mois, notamment dans le cadre d’un emploi du temps bien rempli par les partenaires adossés au projet.

De l’environnement à la culture, des partenariats ambitieux

La volonté de Margot Girard a été de trouver divers acteurs du territoire « qui proposent des activités que les femmes n’ont pas l’habitude de faire ». Le cercle des nageurs (CNM) s’est très vite porté volontaire pour accueillir le groupe chaque semaine et lui faire découvrir la nage, le dépassement de soi, améliorer le rapport à l’eau et au corps. « Le sport c’est une thérapie. Ce n’est pas pour rien qu’il stimule l’hormone du plaisir ! » affirme Isola Virgilio à Gomet’, la chargée de communication du CNM.

En plus de la nage, deux parcours distincts sont proposés aux femmes pour les réinsérer sur le marché de l’emploi. De janvier à avril 2022, You Go Girls propose le parcours « environnement » pour faire découvrir la nature environnante et l’agriculture en partenariat avec le Parc national des calanques, la Cité de l’agriculture et la ferme urbaine de Capri (15e arrondissement). Et de mai à septembre 2022, une deuxième cohorte de femmes sera amenée à suivre le parcours « culture » en partenariat avec le festival lyrique d’Aix-en-Provence et le Mucem. Ces institutions culturelles de la région mettront les femmes sur la voie des métiers techniques du secteur artistique et de la médiation culturelle.

Evolio espère planter des graines d’estime dans la tête des jeunes femmes, qu’elles puissent faire pousser par la suite. À l’issue des quatre mois, l’objectif des encadrantes est de trouver des passerelles et solutions de logement et d’emploi pour chaque femme. La fondation SNCF et AG2R La Mondiale se sont déjà engagées à en recruter certaines en stage.

