Au travers de l’exposition Psychodémie, le photographe documentaire et cinéaste Antoine Agata propose une lecture inédite des 600 témoignages recueillis par le Mucem lors du premier confinement, à l’occasion de la collecte du Mucem au printemps 2020 « Vivre au temps du confinement ». L’objectif est de poser un nouveau regard sur cet isolement forcé, d’où le nom retenu : « Psychodémie ».

Ces récits, à la fois intimes et collectifs, dialoguent avec les 13 000 clichés réalisés par le photographe lors de cette même période. Des rues désertes aux centres hospitaliers, des centres d’hébergements aux centres d’urgences, le visible et l’invisible, le dedans et le dehors se côtoient. Les récits intimes et collectifs se rejoignent. Une exposition qui se trouve être une histoire de la vie ordinaire dans une période extraordinaire, en somme.

Jusqu’au vendredi 25 mars 2022

Mucem, Centre de conservation et de ressources

Belle de Mai

1 rue Clovis Hugues

13003 Marseille

[Théâtre] Le jeu des ombres

Le théâtre, la littérature et la musique se trouvent mêlés sur l’Orfeo de Monteverdi pour Le jeu des ombres. Dans cette pièce, les metteurs en scène Jean Bellorini et Valère Novarina exposent le mythe d’Orphée sublimé par les thèmes du premier opéra de l’histoire. Traversant les genres et les époques, le spectacle est une immersion où l’amour et l’art sont les seuls remparts face à la mort. Dans cet univers chaotique, les musiciens, comédiens et chanteurs se retrouvent autour d’Orphée et Eurydice pour une création captivante.

Grand Théâtre de Provence

380 avenue Max Juvenal

13100 Aix en Provence

[Ramassage de déchets] Campus de Luminy

Clean My Calanques organise un nouveau ramassage de déchets sur le campus de Luminy ce dimanche. Le rendez-vous est fixé à 12h pour le pique-nique qui sera suivi du début du ramassage des déchets à 13h.

[Poésie] « L’éphémère »

C’est sur le thème de « l’éphémère », que tous les habitants de la Région Sud – à partir de 8 ans – sont invités à participer au concours de poésie de Marignane. En seize vers libres ou quatre quatrains, tout personne est invitée à écrire un poème inédit sur ce « qui dure peu, qui échappe, qui ne fait que passer ».

Selon l’âge des participants, les enfants (catégorie de moins de 13 ans) et les adolescents (de 13 à 18 ans) se verront remettre un bon d’achat à Cultura, des bons pour des livres ou encore des places de cinéma. Les adultes auront la possibilité de remporter 100 euros ainsi que des bons d’achat.



La réception des poèmes est possible jusqu’au 26 avril 2022 à 18h à la Médiathèque.

Médiathèque Jean D’Ormesson

Rue de Figueras

13700 Marignane

[Cinéma] Rétrospective Fritz Lang

L’institut de l’image d’Aix-en-Provence consacre ce mois-ci sa rétrospective à Fritz Lang, ce réalisateur austro-hongrois né en 1890 qui finira naturalisé américain en 1935. Celui dont les films tels que Métropolis, M le Maudit ou encore Le tigre du Bengale a laissé un héritage considérable, tant dans l’histoire du cinéma que dans l’influence exercée sur les réalisateurs, n’a pas fini de voir ses oeuvres rediffusées.

Ce week-end, il sera possible de visionner :

– Règlement de comptes, 1953

Samedi 19 février – 17h45

– La femme au portrait, 1944

Samedi 19 février – 20h

– Le tigre du Bengale, 1958

Dimanche 20 février 14h30

– Le tombeau hindou, 1959

Dimanche 20 février 16h40

Institut de l’image – Cité du livre

8 – 10, rue des Allumettes

13100 Aix-en-Provence

