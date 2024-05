Share on Facebook

Marseille est à l’honneur pour l’arrivée de la flamme olympique de Paris 2024, transportée avec majesté par le légendaire Belem Fondation Caisse d’Epargne, navire à voiles construit en 1896, année de la 1ère édition des JO modernes, qui a accosté ce soir au Vieux-Port.

Vue du Club Pernod le 8 mai 2024 en fin d’après midi en attendant le Bélem, crédit Gomet

C’est en 1979 que les Caisses d’épargne ont acquis le navire et en sont devenues mécènes, avant de le donner l’année suivante à la Fondation Belem, dont la mission est de permettre d’expérimenter la mer comme un matelot du XIXe siècle et d’accueillir le public à quai à bord du trois-mâts monument historique.

En tant que partenaire premium des JO, la Caisse d’Epargne CEPAC participait naturellement à cette journée solennelle faisant de Marseille le point de départ de l’épopée olympique 2024. Ses écureuils sillonnaient le Vieux-Port, sa présidente Christine Fabresse approchait la flamme avant le lendemain de faire partie du relais et sa direction recevait au Club Pernod, en compagnie du comité de direction de Pernod Ricard France, emmené par son PDG Guillaume Girard-Reydet. Pour Christine Fabresse « A travers cette flamme symbole de paix, d’unité et de dépassement de soi, nous lançons un message au monde entier : celui de l’espoir, de la solidarité et de la volonté de construire un avenir meilleur ensemble. »

La terrasse du Club Pernod illuminée et en fête, crédit Gomet

Le Club Pernod, 1 La Canebière, à l’angle du quai de la Fraternité (anciennement quai des Belges), symbole marseillais idéalement placé pour déguster les boissons du groupe, et surtout ce 8 mai 2024 pour assister à l’arrivée du navire et de la flamme, à la parade aérienne de la patrouille de France, puis au concert d’Alonzo et Soprano.

Une soirée de liesse pour les Marseillais et leurs visiteurs, crédit Gomet

