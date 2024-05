Share on Facebook

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, Paris 2024 organise des relais collectifs. Ce jeudi 9 mai au matin, lors du 1er segment traversé par la flamme à Marseille, cette première historique s’est déroulée avec le collectif de la Caisse d’Epargne CEPAC sur la thématique du Logement.

Acteur du logement depuis plus de 200 ans, la Caisse d’Epargne CEPAC a en effet décidé de mettre en lumière ceux qui œuvrent au quotidien, pour le logement. Ce sont 24 personnes engagées : présidents, collaborateurs de bailleurs sociaux, gestionnaires d’immeubles et bénévoles associatifs, qui ont eu l’opportunité ce matin de participer au relais de la flamme Olympique de Paris 2024.

Le collectif de la Caisse d’épargne CEPAC récupère la flamme olympique rue Breteuil (Crédit Gomet’)

Partie à 8h20 de Notre-Dame de La Garde, la flamme a descendu la colline pour arriver rue Breteuil dans le 6e arrondissement où le collectif a pris le relais en direction de la place Estrangin et du siège historique de la Caisse d’Epargne CEPAC.



C’est Nadine Marchini, gardienne d’immeuble à la Sogima, qui a porté la torche accompagnée de tous les membres du collectif. Du 8 mai au 26 juillet 2024, la flamme olympique sera portée par plus de 11 000 relayeurs, et traversera toutes les régions de France. « Chaque jour des relais collectifs seront déployés, jusqu’à la cérémonie d’ouverture, permettant de faire rayonner l’énergie de la solidarité, de l’unité et du collectif ! » souligne la Caisse d’épargne parrain officiel du parcours.

Le collectif Causse d’épargne CEPAC après avoir porté la flamme olympique (Crédit Gomet’)

La Caisse d’épargne est particulièrement impliquée dans cette arrivée en France de la flamme olympique. Elle est propriétaire, à travers sa fondation, du Belem, le trois-mâts qui a ramené la flamme en France mercredi 8 mai. Après une soirée sur le Vieux-Port au Club Pernod, et le relais de ce matin, la banque mutualiste est présente cette après-midi avec un stand dans le village des partenaires, sur le parvis Ganay à côté du stade Orange Vélodrome. Plusieurs animations culturelles et sportives y sont programmées jusqu’à 20h. L’allumage du chaudron par Didier Drogba, ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille, aura lieu à 19h, tout juste à côté.

