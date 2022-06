C’est la circonscription du Nord de l’Étang-de-Berre, celle de Salon-de-Provence, Pélissanne ou encore Rognac. Elle compte environ 130 000 habitants. Depuis 2017, Jean-Marc Zulesi (LREM) y est député. Le marcheur l’avait emporté cinq ans en arrière, avec 58% des suffrages au second tour, face au RN Antoine Baudino. Cette année, le parlementaire sortant se présente avec l’investiture Ensemble, celle du bloc présidentiel, en vue des élections des 12 et 19 juin prochains. Mais la menace RN plane.



Lors de la dernière présidentielle, les habitants du Pays salonnais ont eu du mal à départager Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN), notamment à Salon-de-Provence et Pélissanne, où l’actuel président s’est imposé d’une courte tête. Marine Le Pen a quant à elle remporté un nombre conséquent de villes moyennes comme Rognac, Lançon et Berre-l’Étang. En 2022, la circonscription pourrait bien basculer à l’extrême pour la première fois avec la candidature de Romain Tonussi (RN), conseiller municipal de Miramas.

L’adjoint de la ville de Salon David Ytier (LR) tente sa chance soutenue par le maire Nicolas Isnard. Le candidat soutenu par l’extrême droite, l’élu local Romain Tonussi veut capitaliser sur les bons résultats de son parti. Côtés outsiders, Jean-Michel Farge (Reconquête) tentera de gratter des voix au RN, tandis que le candidat de gauche Eric Deligny (Nupes) semble en mauvaise posture pour faire un résultat.

Candidats aux législatives 2022 dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône

Résultats du premier tour du scrutin en 2017

