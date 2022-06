Share on Facebook

La première circonscription des Bouches-du-Rhône couvre une partie du 10e, le 11e et une majeure partie du 12e arrondissement de Marseille – soit environ 117 000 habitants. En 2017, c’est Valérie Boyer (LR) qui a été élue députée de ce secteur face à Pascal Chamassian (LREM). Elle a ensuite laissé sa place à Julien Ravier (LR), jugé inéligible pour l’élection 2022 par le Conseil d’État suite à l’affaire des fausses procurations qui avait perturbé les dernières municipales. Lors de la dernière présidentielle, les habitants du secteur ont voté majoritairement pour Marine Le Pen (RN) au premier et au second tour. Cette année, la circonscription historiquement de droite pourrait-elle basculer à l’extrême pour la première fois ?

La candidate soutenue par l’extrême droite, Monique Griseti, veut en effet capitaliser sur les bons résultats de son parti, et ambitionne de renverser la droite traditionnelle aux législatives. Le combat est donc difficile pour la candidate LR Sarah Boualem-Aubert qui mène sa première campagne en tête d’affiche. La majorité présidentielle, quant à elle, a investi la productrice et élue régionale Sabrina Agresti-Roubache. La candidate investie par Ensemble, Sabrina Agresti-Roubache, a reçu début juin le soutien de Jean-Claude Gaudin. L’ancien maire de Marseille a publié sur Twitter un message vidéo dans lequel il encense la productrice et son binôme Didier Parakian. « Cette équipe a beaucoup d’avantages, de compétences, de dévouement » affirme-t-il. Il imagine Sabrina Agresti-Roubache défendre le plan Marseille en Grand à l’Assemblée. Une vision partagée par le président de la Région Sud, Renaud Muselier, qui se range lui aussi derrière la candidature Ensemble pour cette circonscription tout comme Martine Vassal.

Côtés outsiders, Sophie Grech (Reconquête) tentera de gratter des voix au RN, tandis que les candidats de gauche Thibaud Rosique (Nupes) et Marc Cécone (LO) tenteront de faire exister la gauche sur une circonscription bien ancrée à droite.

Candidats 2022 – liste des candidats connus



• Monique Griseti (RN)

• Sabrina Agresti-Roubache (Ensemble)

• Sarah Boualem-Aubert (LR)

• Sophie Grech (Reconquête)

• Thibaud Rosique (NUPES)

• Marc Cécone (LO)

• Xavier Bonnart (DIV écolo)

• Ferielle Channouf (DIV écolo)

• Céline Caravellazi (Droite souverainiste)

• Victor Gioia (DVD)

• Julien Avril (DIV)

• Flora Jabes (DIV écolo)

• Marie Lanzalavi (REG)

Candidats 2017 – liste et résultats



• Valérie Boyer (LR) : 24,68% / 55,10% au second tour

• Pascal Chamassian (LREM) : 29,43% / 44,90% au second tour



• Franck Allisio (RN) : 19,89%

• Bernard Borgialli (LFI) : 12,24%

• Gérard Oreggia (PS) : 2,57%

• Christine Didon (PCF) : 2,44%

• Anne-Marie Danièle (EELV) : 1,81%

• Paul Roudier (Debout LF) : 1,41%

• Anne Benhammou (Écologistes dissidents) : 1,06%

