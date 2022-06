Le premier tour des élections législatives aura lieu le 12 juin prochain. Comme pour l’élection présidentielle, le Rassemblement national et Reconquête ont choisi de faire cavalier seul, excluant dès les prémices de la campagne toute hypothèse d’alliance. Cela n’empêche par le parti de Marine Le Pen de se lancer sur un terrain favorable dans les Bouches-du-Rhône : en effet, si Emmanuel Macron (LREM) est bien arrivé en tête du scrutin dans le département, cela s’est joué à un cheveu avec sa rivale d’extrême-droite (52,08% contre 47,92%). Marine Le Pen, arrivée en tête au premier tour, a en effet gagné de grandes villes du territoire lors du second, telles que Marignane, Port-de-Bouc, ou encore les Saintes-Maries-de-la-mer. Elle n’a cependant pas réussi à gagner Aix-en-Provence, où Macron a été largement plébiscité, et Marseille, où le front républicain de gauche a primé notamment dans les quartiers nord.

La carte contrastée des résultats à la présidentielle dans les Bouches-du-Rhône (crédit : JRG / Gomet’)

Les dissidents RN et LR investis par Reconquête

Quant au parti d’Eric Zemmour, il s’est classé en quatrième position dans les Bouches-du-Rhône, affichant un score de 10,77% mais ne parvient pas à séduire les électeurs autant que Marine Le Pen. Cependant, entre les deux campagnes électorales, Reconquête a rallié à lui plusieurs cadres locaux du RN, que le parti a investi pour les législatives. On retrouve ainsi Sandrine d’Angio, pourtant une figure locale du RN il n’y a pas si longtemps, sous la bannière Reconquête dans la 3e (13e et 14e arrondissements de Marseille), des territoires ayant voté en masse pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, puis Emmanuel Macron au second.



Il faut dire que la nièce de Stéphane Ravier est par ailleurs conseillère municipale sur ces arrondissements où elle est implantée depuis de nombreuses années, ainsi que conseillère départementale (élue sous la bannière RN en 2021). Une prise de guerre importante de Reconquête au RN. Elle a pour suppléant Cédric Dudieuzère, également un ancien du RN. Face à elle, le parti de Marine Le Pen a investi Gisèle Lelouis, qui est également conseillère municipale du 13/14, toutefois moins connue que son ex collègue partie chez Reconquête. Elles seront confrontées à la députée sortante (LREM) Alexandra Louis.

Dans la 1ère circonscription, c’est l’ancienne candidate RN aux départementales Sophie Grech qui est investie par Reconquête, dans des arrondissements remportés par le RN au second tour de la présidentielle.

Dans la 6e, où les LR se déchirent pour la succession de Guy Teissier, Reconquête a investi un ancien candidat RN aux départementales, Richard Breuil. Il sera confronté à une figure reconnue du RN au niveau local, Eléonore Bez.

Enfin, dans la 2e circonscription, celle de la députée LREM Claire Pitollat, c’est cette fois un ex-LR qui est investi : le juriste Jean-Marc Graffeo a en effet été un temps référents des jeunes UMP/LR. Face à lui, Clémence Parodi, conseillère municipale de Marseille, représentera le RN.

À Marseille, la 1ère circonscription dans le viseur du RN

Seule zone de Marseille conquise par le RN à l’issue de l’élection présidentielle, les 10e et 11e, qui font partie avec le 12e de la 1ère circonscription, basculera-t-il dans giron de l’extrême-droite pour les législatives ? La victoire du RN sur ces arrondissements face à Emmanuel Macron s’est tout de même jouée à peu (50% contre 49% dans le 10e, 52% contre 47% dans le 11e).

Sur cette circonscription, la majorité présidentielle a fait le choix d’investir Sabrina Roubache. Du côté des Républicains, c’est Sarah Boualem qui les représente dans cette circonscription. Face à elle, le Rassemblement national a fait le choix d’investir Monique Grisetti, conseillère des 11e et 12e arrondissements de Marseille. Côté Reconquête, c’est Sophie Grech, ex-RN et par ailleurs conseillère régionale ainsi que conseillère municipale dans le 8e secteur de Marseille (15e et 16e arrondissements) qui part en campagne.

Le leader du RN 13 Franck Allisio investi dans la 12e

Fort de sa victoire sur cette circonscription lors de l’élection présidentielle, le Rassemblement national y a investi un de ses plus fidèles soldats : le leader de la fédération des Bouches-du-Rhône Franck Allisio, qui a assuré la relève après le départ de Stéphane Ravier pour Reconquête. L’élu marseillais affronte le député sortant Eric Diard, contre lequel la majorité présidentielle n’a pas investi de candidat sur la liste Ensemble ! Le RN est sorti vainqueur dans plusieurs communes de la circonscription comme Sausset-les-Pins, Châteauneuf-les-Martigues, ou encore Marignane. Une ville où la figure de proue du parti, Marine Le Pen, était de passage lundi 23 mai, preuve des ambitions du RN sur cette circonscription.

Très heureuse de soutenir @franckallisio, votre futur député. Il sera un avocat du peuple, au service de la France et des Français. Vous pouvez compter sur lui ! pic.twitter.com/3L2m8jiXUs — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 24, 2022

Cependant, le contexte de l’élection présidentielle diffère du scrutin législatif. La victoire du RN dans cette circonscription est loin d’être gagnée. Reconquête a investi pour sa part Jacques Clostermann, fervent militant d’Eric Zemmour sur Twitter.

Document source : la liste des candidats dans les Bouches-du-Rhône

Liens utiles :



NOTRE TOUR DES CIRCONSCRIPTIONS



> Législatives : dans la 7e circonscription, Saïd Ahamada (LREM) défié par LFI

> La 4e circonscription restera-t-elle à gauche avec Manuel Bompard (LFI) ?

> Législatives : dans la 9e circonscription, qui pour succéder à Bernard Deflesselles ?

> Législatives : dans la 12e circonscription, Eric Diard (LR) face au RN mais pas à Renaissance

> Martigues Istres (13e circonscription) : Le dernier des députés communistes sauvera-t-il son siège ?

> Dans la 6e circonscription, le duel fratricide entre Lionel Royer-Perreaut et Didier Réault

> Législatives : dans la 1ère circonscription, Les Républicains sous pression

> Le député Jean-Marc Zulesi (LREM) sous une double menace dans la 8e circonscription

> Anne-Laurence Petel (LREM) tente la passe de deux dans la 14e circonscription

> Législatives : Alexandra Louis (Agir) face aux fractures de la 3e circonscription



…………

> [Document source] La liste des 201 candidats aux législatives dans les Bouches-du-Rhône

> Résultats des élections législatives 2017 sur le site du Ministère de l’Intérieur

> Législatives : les candidats NUPES dans les Bouches-du-Rhône

> Présidentielle : « Les zones périurbaines, lieux de crise de notre démocratie » (Jean Viard) – Gomet’

> [Législatives] Les reconduits, les surprises et les nouveaux de la liste Renaissance dans le 13

> Législatives : « L’union à gauche ne suffira pas à dégager une majorité » (V. Martin)

> Les actualités sur la campagne des législatives dans notre rubrique Politique