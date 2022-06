La 2e circonscription des Bouches-du-Rhône comprend les 7 e (Bompard, Endoume…) et 8 e arrondissements de Marseille (Périer, Bonneveine, Les Goudes…), deux arrondissements aisés au Sud de la ville et bordés par le littoral. Les deux maires de secteur, Sophie Camard (1er et 7e) et Pierre Benarroche (6e et 8 e) sont affiliés au Printemps Marseillais, la majorité municipale depuis 2020. Aux élections municipales, le 7 e arrondissement a élu Sophie Camard à 58% contre 31,17% pour Sabine Bernasconi (LR). La bataille avait été plus serrée dans le 8e qui ont voté à 41,78% pour Olivia Fortin (Printemps marseillais) contre 39,16% pour Martine Vassal (Une Volonté pour Marseille).

Au premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron (LRM) a remporté 30,54% dans le 7e et 31,85% des voix dans le 8e arrondissement. Au second tour, les électeurs ont majoritairement élu Emmanuel Macron à 66,11% (7e) et 64,58% (8e).

Retour sur les législatives de 2017

C'est Claire Pitollat (LRM) qui a remporté les élections législatives de 2017 avec 54,77% des voix face au député-sortant Dominique Tian (45,23%) qui avait enchainé deux mandats. La députée sortante se représente en 2022.

Merci cher Renaud Muselier de ton soutien !



Ensemble ! Pour les 7e et 8e arrondissements de Marseille #legislatives2022 https://t.co/2Yax7j1m3z — Claire Pitollat (@ClairePitollat) June 5, 2022

Ingénieure de formation, Claire Pitollat était novice en politique avant 2017. Née à Marseille dans le 7e arrondissement, l'élue travaille sur les thématiques d’emploi, les nouvelles méthodes de recrutements, la sécurisation du littoral et l’environnement. La députée sortante se reconnait « dans les valeurs sociales démocrates » et souhaite prioriser ces mêmes sujets pour les cinq prochaines années. « J’ai à cœur d’agir pour une écologie tournée vers l’humain. Si on oppose l’écologie et le social, ça ne marche pas. » confiait-elle à Gomet’ en janvier dernier. Une enquête publiée le 19 mai par le journal en ligne Marsactu épingle la députée pour « des accusations de harcèlement et des dépenses personnelles facturées à l'Assemblée ».

Résultats de 2017 (Crédit : Ministère de l'intérieur)

Quels sont les enjeux de cette circonscription ?

Terre de droite, la deuxième circonscription penche pour le camp macroniste depuis 2017. Une tendance qui se traduit dans les résultats de l’élection présidentielle. Claire Pitollat souhaite donc bénéficier de cet élan pour rempiler cinq ans. Mais rien n’est gagné d'avance.

Lacement de campagne le 24 mai de Sabine Bernasconi et Didier Tani aux Goudes (Crédit : Sabine Bernasconi)

Douze candidats sont inscrits sur les listes électorales pour le 12 juin. La droite mise sur sa candidate Sabine Bernasconi (LR), qui connaît bien le 7e arrondissement en tant qu'ancienne maire de secteur (1 et 7e). Élue de l'opposition au conseil municipal, la conseillière métropolitaine a ses chances pour écarter la députée sortante. Si le candidat Reconquête Jean-Marc Graffeo n'est pas favori, il espère rassembler grâce au meilleur score marseillais d’Éric Zemmour dans cette circonscription (14,8%). De son côté, le groupe de l'union de gauche, Nupes est représenté par le conseiller municipal Alexandre Rupnik.

Liste des 12 candidats de la 2e circonscription

Candidats 2017 – liste des candidats au 1er tour

Claire Pitollat (LRM) : 36,49%

Dominique Tian (LR) : 25,22%

Caroline Sicard (RN) : 12,73%

Ariane Gil (LFI) : 10,47%

Christine Juste (EELV) : 3,89%

Liens utiles :



NOTRE TOUR DES CIRCONSCRIPTIONS



> Législatives : dans la 7e circonscription, Saïd Ahamada (LREM) défié par LFI

> La 4e circonscription restera-t-elle à gauche avec Manuel Bompard (LFI) ?

> Législatives : dans la 9e circonscription, qui pour succéder à Bernard Deflesselles ?

> Législatives : dans la 12e circonscription, Eric Diard (LR) face au RN mais pas à Renaissance

> Martigues Istres (13e circonscription) : Le dernier des députés communistes sauvera-t-il son siège ?

> Dans la 6e circonscription, le duel fratricide entre Lionel Royer-Perreaut et Didier Réault

> Législatives : dans la 1ère circonscription, Les Républicains sous pression

> Le député Jean-Marc Zulesi (LREM) sous une double menace dans la 8e circonscription

> Anne-Laurence Petel (LREM) tente la passe de deux dans la 14e circonscription

> Législatives : Alexandra Louis (Agir) face aux fractures de la 3e circonscription



............

> [Document source] La liste des 201 candidats aux législatives dans les Bouches-du-Rhône

> Résultats des élections législatives 2017 sur le site du Ministère de l’Intérieur

> Législatives : les candidats NUPES dans les Bouches-du-Rhône

> Présidentielle : « Les zones périurbaines, lieux de crise de notre démocratie » (Jean Viard) – Gomet’

> [Législatives] Les reconduits, les surprises et les nouveaux de la liste Renaissance dans le 13

> Législatives : « L’union à gauche ne suffira pas à dégager une majorité » (V. Martin)

> [Législatives] Les reconduits, les surprises et les nouveaux de la liste Renaissance dans le 13

> Législatives : les alliances animent la campagne en attendant la totalité des investitures

> > Les actualités sur la campagne des législatives dans notre rubrique Politique