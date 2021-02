Le fonds d’investissement Tertium Croissance, gérée par la société de capital développement Tertium basée à Marseille et dirigée par Pierre Grand-Dufay, annonce le 25 février 2021, une prise de participation minoritaire dans la société Webrivage. Basée à Rousset, cette dernière est spécialisée dans la collecte de données marketing sur internet. Pilotée par la banque d’affaires Edmond de Rothschild Corporate Finance, l’opération est en partie financée par une levée de dette structurée par la Caisse d’Épargne Cepac et le Crédit Lyonnais. Le montant global de l’opération reste confidentiel.

Tertium accompagne la passation de pouvoir

L’arrivée au capital de Tertium permet au fondateur de Webrivage Aurélien Pasquier de quitter la direction opérationnelle au profit de son directeur technique Romain Cambien qui se renforce au capital. Aurélien Pasquier reste cependant actionnaire et membre du comité stratégique. « Nous sommes ravis d’accueillir Tertium à notre capital car c’est un partenaire de proximité, capable de nous aider de façon active sur des problématiques concrètes. Cet accompagnement aura un impact certainement positif et permettra à Romain Cambien de parvenir aux objectifs de croissance qu’il a fixés pour WebRivage », commente le fondateur.

Webrivage vise les 13 millions de chiffre d’affaires en 2024

Créée en 2009, Webrivage compte plus de 400 clients actifs et réalise un chiffre d’affaires de huit millions d’euros. La société emploie une quarantaine de salariés et souhaite désormais se déployer à l’international. Déjà présente en Espagne et en Italie, elle vise de nouveaux marchés européens. Le nouveau directeur général Romain Cambien souhaite développer de nouveaux services en plus de la collecte de prospects : : « WebRivage occupe déjà aujourd’hui une position de leader sur le marché en croissance de la collecte de leads qualifiés. Nous souhaitons porter plus loin notre développement, notamment par le lancement de nouveaux services, avec l’objectif d’atteindre 13 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2024 », avance-t-il.

