La directrice de Centrale Méditerranée, la grande école d’ingénieurs du territoire, Carole Deumié, récemment élue à la tête du réseau des Grandes écoles région Sud, fait le point pour Gomet’ sur l’évolution de son établissement. Elle évoque notamment la création d’un Bachelor post-bac sur le campus de Nice, avec 50 places ouvertes via Parcoursup.

Le besoin en ingénieurs est toujours aussi important et croît avec les mutations industrielles en cours. Comment Centrale Méditerranée s’adapte spécifiquement à la demande des entreprises dans le secteur de la transition écologique ?

Carole Deumié : Centrale Méditerranée fait partie du groupe des Écoles Centrale, qui compte cinq Écoles en France (dont Centrale Supélec). Elle forme des ingénieurs dont les compétences acquises à la sortie de l’École figurent dans un référentiel commun aux cinq écoles et qui place la transition environnementale et le développement soutenable au cœur de cette démarche. Nous disposons ainsi d’un référentiel unique, qui associe sciences fondamentales, sciences humaines et sociales et enseignements d’ouverture sur les thématiques actuelles, et donc écologiques. En complément, Centrale Méditerranée dispose d’une pédagogie exclusive basée sur 100 % d’alternance pour tous nos élèves ingénieurs. Par cette alternance (apprentissage, immersion, conduite de projets, …), ils apprennent à agir de manière responsable, avant même la rentrée dans la vie professionnelle. Enfin, cette pédagogie permet une agilité dans notre offre de formation et ainsi, de répondre aux besoins exprimés par les entreprises dans le cadre d’une réindustrialisation responsable.

Vous avez ouvert à Nice en 2023 une formation post-bac (bachelor). Pourquoi cette création et quels enseignements vous en tirez ? D’autres diplômes sont-ils à l’étude ?

C. D. : Nous avons fait le constat, avec acteurs publics et privés, d’une carence en ingénieurs dans la région Sud. En tant que seule grande école publique autonome d’ingénieurs du territoire, Centrale Méditerranée a proposé, il y a trois ans, au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche un projet de doublement de ses effectifs étudiants, tant au niveau ingénieur qu’au niveau Ingénieur-assistant, en post-bac. C’est ainsi qu’elle a ouvert une formation Bachelor Sciences de l’Ingénieur, à Nice, accessible à tout lycéen venant de passer un bac scientifique et souhaitant suivre une formation de trois ans professionnalisante, et pourquoi pas, pour les meilleurs, poursuivre sur le cursus Ingénieur classique. Nous avons déjà une promotion de 25 élèves depuis un an. Les inscriptions sont ouvertes, et, au regard de son succès, pour 50 places cette année, via Parcoursup et jusqu’au 14 mars. Les places sont limitées, foncez si vous êtes intéressés !



Plus généralement, comment Centrale Méditerranée compte augmenter son volume d’étudiants pour répondre aux attentes du territoire ?



C. D. : Le doublement des effectifs étudiants à Centrale est un projet soutenu par l’État. Nous ne sommes pas inquiets sur notre potentiel d’attractivité pour les élèves, l’École est connue et reconnue. Mais il faut pouvoir accompagner ce développement d’effectifs par une modernisation de nos locaux et équipements. Nous avons ouvert un campus à Nice pour le Bachelor, de la formation continue et des options de la formation Ingénieur. Notre projet est d’y construire une École et nous y travaillons.

Le site historique marseillais n’est pas oublié pour autant : le site de Château-Gombert a déjà connu des rénovations, mais nous devons poursuivre ce mouvement pour disposer d’un campus à l’image de ce qu’offrent les Grandes Écoles et à l’image de l’ambition de notre territoire. Nous travaillons avec les acteurs publics, mais les acteurs privés, qui sont les employeurs de demain, sont les bienvenus pour participer à ce projet. Nous sommes à l’écoute de tous pour faire de ces campus le fer de lance de l’ingénierie responsable en région sud, mais en France aussi !

