Mardi 18 mai au soir s’est tenu le conseil d’arrondissement de la mairie du 1/7 au CMA des Lices dans le 7e arrondissement de Marseille. A cette occasion, la maire de secteur, Sophie Camard, a tenu à clarifier la situation concernant l’exploitation du local situé au bassin dit « la piscine » du Vallon des Auffes. Nous publions ici l’intégralité de sa mise au point qui a été diffusé dans la newsletter du Printemps marseillais 1/7 cette semaine.

« Pour préparer l’été, nous avons traité en amont la situation de la base nautique du Vallon des Auffes. Vu le niveau de polémique et d’informations confuses qui ont circulé sur cette affaire, j’ai pris le temps d’une mise au point officielle en Conseil d’arrondissement.



La mairie de secteur a la responsabilité d’un local municipal à côté de la fameuse « piscine » du Vallon des Auffes.

Nous avons trois objectifs pour cette base nautique :1 – Renforcer la présence humaine sur le site, avec plus d’animations et de médiateurs. 2 – Partager ce lieu public et son local, avec un appel à projets, ouvert à toute association voulant proposer des activités écocitoyennes, sportives ou d’animation. 3 – Respecter la sécurité et la réglementation applicable à ces activités, comme l’a demandé la Métropole elle-même, en nous envoyant une convention d’occupation du domaine portuaire, présignée par Roland Giberti, président du Conseil de territoire, dans un courrier daté du 29 janvier 2021. Nous étions à cette époque en bonne coopération avec les services de la Métropole, notamment dans les comités sécurité littoral où ce sujet était abordé (parmi d’autres).



En effet, la Métropole a décidé de :1 – Régulariser l’occupation du domaine portuaire, qui relève de sa compétence, en nous rappelant notamment l’interdiction de toute activité commerciale.2 – Sécuriser la « piscine » du reste du port en installant une ligne de protection.De manière générale, les sports nautiques sont interdits dans les ports. Plus précisément à cet endroit, il est dangereux de sortir de la « piscine » pour passer par le chenal d’entrée et sortie des bateaux. Cette situation ne permet plus d’envisager les activités de kayak et de paddle telles qu’elles étaient pratiquées par l’Association des amis du Vallon des Auffes (Ava), ce qui est une modification substantielle de leur activité.



Nous avons donc informé de notre volonté de ne pas reconduire en l’état : 1 – Une convention d’occupation temporaire, annuelle, et gratuite, pour l’été, entre la mairie de secteur et l’Association des amis du Vallon des Auffes, 2 – Un arrêté d’occupation temporaire de la Ville de Marseille pour une Sarl qui exploitait une buvette, en juillet-août. Comme ces occupations sont chaque année limitées à l’été, il s’agissait pour nous de prévenir à l’avance de nouvelles conditions d’occupation, de récupérer les clés de notre local, de lancer à temps un appel à projets ouvert à toutes les associations qui le souhaitent, y compris l’AVA si elle voulait bien s’adapter à la nouvelle situation.



Je dis « récupérer les clés de notre local » parce que nous ne les avons pas aujourd’hui et que sommes empêchés d’accéder à nos propres locaux.L’occupation temporaire d’un local public s’est transformée peu à peu en appropriation privée durable. Je donne cette information parce que quand je lis que nous expulsons une association, c’est fort de café : c’est l’AVA qui a les clés et qui refuse aujourd’hui publiquement de nous les rendre. J’espère que notre rendez-vous mercredi prochain [26 mai] permettra de sortir positivement de cette situation. Aujourd’hui, notre appel à projet est bloqué par la polémique et par des déclarations confuses du président du Conseil de territoire. Nous n’avons pas pu avancer, par exemple, sur les activités possibles ou pas dans le plan d’eau. Cependant, la mairie de secteur et la Métropole ont convenu d’une réunion jeudi 20 mai. Nous souhaitons pour notre part refaire préciser les engagements des uns et des autres. Nous espérons une résolution rapide de cette affaire confuse, pour ne pas compromettre la saison estivale au Vallon des Auffes. J’espère au moins que cet objectif là fera consensus. »



Nous publions également ici l’extrait de l’entretien avec Sophie camard dans lequel elle évoque la situation de la « piscine » du Vallon des Auffes.

Sophie Camard, en 2015, lors d’une opération citoyenne

de ramassage de déchets au Vallon des Auffes

(Crédit archives Gomet’/JFE)

Sophie Camard à propos de la « piscine » du Vallon des Auffes : extrait de l’entretien accord à Gomet’ lundi 10 mai



« Je tiens à rappeler que ce n’est pas à la mairie de se plier aux associations. Elles ont une convention avec nous et elles doivent déjà avoir des statuts, un bureau et des comptes à jour. Leur adresse de siège social n’est même pas bonne puisque les premiers courriers nous sont revenus. Les relations sont plus que compliquées avec cette association. Mais au final, nous ne faisons qu’appliquer les consignes de sécurité que la Métropole nous a demandé d’appliquer. Il faudrait déclasser la zone appelée « la piscine » du domaine portuaire car officiellement, la baignade y est interdite. Après, des kayaks et des paddle passent par le chenal d’entrée et sortie des bateaux ce qui est dangereux. Enfin, une société commerciale tenait la buvette alors que la convention stipule en gras que les activités commerciales sont interdites. Aujourd’hui, on a dans les tuyaux un appel à projets et on reçoit beaucoup de demande. Je souhaite que ce lieu soit un espace public sans privilège pour certains. Nous sommes en train de travailler sur un dispositif de médiation, d’animation et de prévention sur le Vallon des Auffes. Il est hors de question d’abandonner ce site et on va mettre une vraie surveillance professionnelle pour la baignade et les activités. »

En amont du conseil d’arrondissement, la maire de secteur avait échanger directement avec les membres de l’AVA lors d’une rencontre impromptue. Le rendez-vous a été fixé à ce moment-là entre Sophie Camard et l’association AVA. Rendez-vous donc le mercredi 26 mai pour la remise des clés ?

