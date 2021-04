Share on Facebook

Après une semaine sous le signe du soleil, Gomet’ vous propose ce week-end prolongé pour Pâques, des idées loisirs en pleine nature…

Chiner des trésors à L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse)

Du 2 au 5 avril à L’Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse, plusieurs associations d’antiquaires vous proposent de les retrouver sur la Route des Antiquaires, dans le cadre de l’événement de Village en village.

Un chemin tracé dans la ville vous permettra de découvrir les marchands et peut-être de futurs trésors cachés qui orneront votre maison.



> Le programme de l’événement

Affiche De Village en village.

De l’air frais pour la semaine de la randonnée en Provence

Sortir des sentiers battus pour admirer les paysages de printemps : c’est le programme de la semaine de la randonnée.

Les Bouches-du-Rhône offrent 17 000 hectares et une trentaine de domaines ouverts au public, pour 2700 kilomètres de sentiers balisés, pour tous les niveaux.

Massif de l’Étoile, du Garlaban ou du Concors, de la chaîne de La Trévaresse ou encore les Alpilles, les espaces naturels du territoire sont riches en paysage, en faune et en flore.

> Plus d’informations sur les balades du département

Crédit : Fr. Latreille.

Trouver des pièces uniques au jardin du Talus

Dimanche 4 avril de 10h30 à 17h30, les artistes marseillais font leur marché : c’est le Marché des créateurs de l’association Le Talus. Vêtements, bijoux, accessoires, décorations & objets artisanaux, illustrations et produits à base de plantes sont à trouver dans le cadre paisible de la ferme urbaine et de son jardin.



> Plus d’informations sur le marché

Crédit : Site du Talus.

La découverte du jardin de la cascade des Aygalades

De 9h à 14h, chaque premier dimanche de chaque mois, vous pouvez profiter d’un marché de producteurs locaux. Vous pourrez ensuite découvrir la cascade des Aygalades et son jardin.

Un événement organisé par La cité des arts de la rue, le Bureau des guides GR-13 et Les Gammares.

L’adresse : 225 avenue Ibrahim Ali (ancienne avenue des Aygalades), 13015 Marseille.



> Plus d’informations sur l’événement

Crédit : Fr. Latreille

Et sinon…

Dans notre agenda du week-end dernier, nous vous parlions des Rencontres internationales de film – Aflam : le festival qui met à l’honneur les cultures arabes se poursuit et de nombreux films sont à découvrir jusqu’au 4 avril. Le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence se poursuit également jusqu’au 11 avril avec des concerts proposés en ligne chaque soir.