Après plusieurs années de grilles closes, le square Labadie des Réformés a finalement rouvert ses portes au public. La mesure a été votée lors du conseil d’arrondissement des 1er et 7e arrondissements le 30 mars et deux semaines plus tard, la mairie centrale vient faire le point sur place. « Les habitants sont ravis de retrouver leur parc, se félicite Nassera Benmarnia, l’adjointe en charge des espaces verts de la Ville de Marseille à l’occasion d’un point presse vendredi 16 avril. Cela se passe très bien. Il n’y a pas plus d’incivilités qu’avant », assure-t-elle.

Nassera Benmarnia, l’adjointe aux parcs et jardin de la Ville (au centre) entouré d’Etienne Tabbagh (à droite) et de Christian Pellicani, adjoint du 1er secteur.

Rendre le parc aux habitants pour lutter contre les incivilités

A l’origine, le parc a été fermé pour des raisons d’insécurités, à la demande notamment de certains habitants du quartier. « Il y avait des seringues et des bouteilles cassées partout. Cela sentait l’urine. C’était devenu intenable », se souvient une membre du comité d’intérêt de quartier des Réformés venus assister à la visite de la mairie. Aujourd’hui, elle reste sceptique sur la réussite de cette réouverture : « Il y a toujours des apéros et de la prostitution », s’inquiète-t-elle. Face à elle, la maire des 1er et 7ème arrondissements, Sophie Camard, ne nie pas le problème : « Je connais bien le square Labadie. C’est un parc historique, au cœur de polémiques brulantes », avoue-t-elle.

Sophie Camard, la maire des 1-7, compte sur la réappropriation du parc pour lutter contre les incivilités (Crédits Gomet’/RM)

Pour autant, elle explique que « les problèmes existeront que le parc soit ouvert ou non. Autant ne pas priver les habitants de cet espace public ». La maire de secteur va plus loin et estime que « l’ouverture de ce lieu permettra aux habitants de se réapproprier le quartier, de l’animer et ainsi de mettre fin aux autres usages problématiques ». La nouvelle majorité semble faire confiance aux marseillais et n’a pas pour l’instant prévu de mettre en place de sécurité supplémentaire. « On a discuté avec la police municipale et eux-mêmes, nous ont assuré que c’était une bonne idée de rouvrir le parc », avance Nassera Benmarnia. Pour assurer l’entretien, la mairie a par contre embauché quatre nouveaux vacataires qui vont se répartir la tâche sur les parcs de nouveaux accessibles au public.