Une manifestation organisée par la FNSEA et les Jeunes agriculteurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur a eu lieu à Marseille lundi 19 février. En signe de mécontentement, des dizaines de tracteurs, rassemblés d’abord au Mucem ont convergé vers le Vieux-Port puis la préfecture où ils ont déversés du fumier sous le regard des forces de l’ordre.



Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, avait « encouragé à maintenir la pression ». Le mouvement qui s’est déployé aujourd’hui (pas de reconduction) et met en lumière les préoccupations persistantes des agriculteurs et appelle à une attention urgente sur les défis auxquels ils sont confrontés, quelques jours avant l’ouverture du Salon de l’agriculture.

Agriculteurs en train de manifester devant la préfecture de Marseille ( Crédit photo : Jean-Yves Delattre)

Retour à la normale en début de soirée

« On attend des réponses que nous n’avons pas. On a l’impression que les organismes d’Etat appuient sur la pédale de frein » scande Maxime, un jeune agriculture qui du haut de son tracteur met en exergue les difficultés liées à la production agricole et à la concurrence internationale.



Ce soir, la préfecture annonce que les manifestations des agriculteurs et des taxis, ces derniers ont mené des actions de barrages filtrants sur les points névralgiques de la métropole Aix-Marseille Provence (aéroport, gare, port de Fos) perturbant fortement la circulation toute la journée, sont terminées. « Les blocages routiers se lèvent progressivement avec la dispersion des manifestants. Un retour complet à la normale sur le trafic routier est attendu vers 19h. »

Liens utiles :

Agriculteurs et taxis : nouvel état de siège sur les routes ce lundi 19 février

Agriculteurs : Sophie Joissains demande aux manifestants de ne pas « asphyxier l’économie »