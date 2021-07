Après un premier événement au Cloître en avril, la rencontre Marseille Fraternelle, initiée en avril dernier par deux personnalités engagées dans l’impact et l’inclusion, Nathalie Gatellier-Vignalou et Tarik Ghezali s’est tenue au Fort d’Entrecasteaux. Ce patrimoine qui, malgré ses remparts et ses fonctions premières de surveillance des habitants et des prisonniers, est voué à devenir un haut lieu de divertissement et de découverte à Marseille. L’écrin est donc parfaitement choisi pour se rencontrer ce 6 juillet, nouer des liens, partager des idées dans ce cadre privilégié, rénové par les salariés d’Acta Vista, et encore inaccessible au public.

Il faut monter quelques marches pour rejoindre le fort. En haut de l’escalier,, Tarik Ghezali, vous attend. Il pioche une moitié de phrase dans son tote bag qu’il faudra reconstituer avec un autre participant. Une méthode d’intelligence collective qui favorise les rencontres et les échanges. Près de cinquante participants se retrouvent au cœur de ce lieu historique, aux portes du Vieux-Port, pour discuter des projets de cohésion, de solidarité mis en place sur le territoire, se connaître et créer des synergies.

Phrase à reconstituer (Crédit : JYD/Gomet’)

Chacun rappelle sa fonction, les valeurs qu’il porte au quotidien dans son travail, les rencontres faites en avril dernier et les différents projets à venir. Puis, six groupes sont constitués pour imaginer des événements qui créent du lien en ville, réparent les fractures sociales autour de lieux emblématiques à l’instar du Palais du Pharo, du Vieux-Port ou de la Gare Saint-Charles. Des lieux propices au mieux vivre ensemble.

Imaginer des dispositifs pour réunir les gens en ville

Les projets seront analysés par Tarik Ghézali et Nathalie Gatellier pour être mis en œuvre, selon les possibilités et disponibilités de chacun. Quelques projets retiennent l’attention comme « Joue ton café » imaginé par l’équipe de la gare St-Charles. Finit le café sur un coin de bar, avalé d’une traite avant de prendre le train. Bonjour au café échange, en jouant avec un inconnu. Le jeu semble être le meilleur moyen pour les participants de créer du lien puisque toutes les idées sont construites autour du jeu : les jeux plage aux Catalans, le pédi-game sur la Canebière, les jeux de passe sur l’esplanade Vélodrome ou encore les olympiades familiales dans le jardin du Pharo…

Fort d’Entrecasteaux (Crédit : JYD/Gomet’)

Puis, chacun est invité à coller de son temps et de ses idées sur les panneaux nommés « Le bon en… 15min, 2h ou 8h ». Au total, 40 premières opportunités de rencontres par l’engagement ont été apportées et auront peut-être la chance d’être concrétisées. L’équipe de Gomet’ a proposé de partager son temps pour des cours de photographie avec Jean-Yves Delattre, photographe professionnel de notre média, ou d’accompagner des enfants comprendre des expositions à Marseille.

Les structures présentes à Marseille Fraternelle

