Pour l’émission Planète locale du lundi 16 octobre, Jean Lazuech, de BFM Marseille Provence, et Julie Rampal-Guiducci, de la rédaction de Gomet’, reçoivent en invité Damien Piga, directeur de l’innovation pour l’association Atmosud, association qui étudie la qualité de l’air dans la région. A l’occasion de la journée mondiale de la qualité de l’air, Atmosud organisait vendredi 13 octobre un webinaire dédié à la pollution générée par le trafic aérien. Damien Piga alerte ainsi sur le niveau de particules ultrafines détectées à proximité des zones aéroportuaires, mis en avant au travers d’une étude récente sur l’aéroport de Nice. En ce qui concerne l’aéroport Marseille Provence, à Marignane, Atmosud ne dispose pas encore de données concernant les “PUF” mais prévoit une étude dédiée en 2024. Enfin, Damien Piga évoque le projet d’extension de l’aéroport Marseille Provence qui fait craindre aux associations une hausse de la pollution. Il précise ainsi qu’Atmosud mettra prochainement à disposition un rapport tourné sur l’impact sur la qualité de l’air du projet Coeur de l’aéroport.

L’actualité de la semaine concerne l’implantation au large de Fos-sur-mer des trois éoliennes du projet Provence Grand Large, porté par EDF Renouvelables. Si ce projet s’inscrit dans une logique de transition énergétique, l’éolien est pourtant critiqué pour son impact sur la biodiversité, spécifiquement sur les populations d’oiseaux migrateurs. EDF a expliqué avoir mis en oeuvre divers dispositifs pour évaluer et limiter l’impact notamment des effaroucheurs pour dévier la trajectoire des oiseaux en cas de risque de collision ou encore des radars pour récolter des données.

La ferme pilote Provence Grande Large (Crédit Jean Yves Delattre)

Pour l’objet de la semaine, Julie Rampal-Guiducci présente l’opération “Adopte un flamant” lancée par la Tour du Valat. Sur le site monflamant.com, vous avez la possibilité de parrainer un flamant rose de Camargue. L’une des trois formules proposées permet même de choisir son sexe, son année de naissance et son prénom ! En contrepartie, vous recevrez régulièrement des nouvelles de votre flamant et serez invité à participer à une journée des parrains et marraines pour observer les flamants roses.

Les flamants roses, emblèmes du parc de Camargue (crédit : DR)

