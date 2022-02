Présidentielle : pour Renaud Muselier, « aucun candidat déclaré n’est à la hauteur »

À moins de deux mois du scrutin, le président de la Région Sud ne s’est toujours pas prononcé en faveur d’un candidat. Après avoir quitté avec fracas le parti Les Républicains en novembre dernier, Renaud Muselier laisse planer le suspense sur son appartenance politique, même s’il ne cache pas avoir été approché par d’autres partis. Dans une tribune parue sur l’Opinion, il confirme pourtant souhaiter s’impliquer dans la campagne et émet des conditions à son soutien : « Notre futur président doit proposer une vision et un cap pour l’avenir, à la hauteur de ce que la France incarne dans le monde » écrit-il ainsi. Deuxième condition : un engagement européen fort, condition sine qua non du soutien du président délégué des régions de France. « Ne voir que son propre jardin, c’est avoir la vue basse ! Nous sommes Français et européens », estime l’ex-LR, qui n’hésite pas lui-même à aller chercher des fonds européens pour financer les projets régionaux. Enfin, Renaud Muselier propose au futur chef d’Etat d’initier un « grand chantier national de la réconciliation » qui s’appuierait sur la décentralisation, la sécurité et « une digne rémunération de chacun ». En conclusion, Renaud Muselier juge que « qu’aucun candidat déclaré à la hauteur de cette vocation ». Notons que l’actuel président de la République Emmanuel Macron n’est pas encore officiellement déclaré dans la course à sa propre succession. Le soutien de Renaud Muselier ira-t-il donc vers lui ? La réponse devrait être connue de façon imminente…

Le Département distribue 50 000 couvercles à verre anti-GHB

À l’occasion de la réouverture des boîtes de nuit et en réponse au hashtag #BalanceTonBar, le Département des Bouches-du-Rhône a lancé mercredi 16 janvier une campagne de distribution de 50 000 couvercles à verre anti-intrusion toxique. Une quarantaine d’établissements (bars et discothèques) du territoire recevront gratuitement dans les semaines à venir ces protections qui visent à limiter le nombre d’agressions la nuit liées au GHB. « La fabrication a commencé dès novembre », indique Mandy Graillon, conseillère départementale déléguée à la sécurité, lors d’une première livraison au Baletti, un bar situé sur le quai de la Rive Neuve, à Marseille. C’est la société lilloise Drinkwatch qui s’est chargée de la production (un euro le couvercle réutilisable et adaptable). Les protections, gratuites pour les clients, ont été mises en sachet par un ESAT du département, et seront livrées dans les prochaines semaines par une société spécialisée en street marketing. L’initiative a été annoncée le 25 novembre dernier par la présidente du Département, Martine Vassal, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. La Région Sud a également lancé une vaste opération de distribution en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 400 000 couvercles à destination des professionnels.

(crédit : Rémi Liogier)

Bouches-du-Rhône : lancement du comité de soutien à Valérie Pécresse (LR)

À deux mois de l’élection présidentielle, le député des Alpes-Maritimes et conseiller de Valérie Pécresse, Éric Ciotti, a lancé mercredi 16 février à Chateaurenard, fief de la droite, le comité de soutien départemental à la candidate Les Républicains (LR). La cérémonie s’est déroulée au Théâtre Pécout en présence des orateurs régionaux Sarah Boualem et Stéphane Le Rudulier. « Le lancement de ce comité vient poser un nouveau jalon dans la course à l’élection présidentielle », précise un communiqué du groupe. L’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril prochains.

Première réunion pour le comité Horizons d’Aix-en-Provence

Mercredi 16 février se tenait la première réunion du comité Horizons (le parti de centre-droit lancé en octobre par l’ancien Premier ministre Édouard Philippe) d’Aix-en-Provence au restaurant « la Mado ». Après une présentation des participants, le Bâtonnier Philippe Klein, délégué Horizons Aix, a déroulé un ordre du jour fourni : élections présidentielles et législatives, situation locale, organisation du comité et des futures réunions, premières discussions sur la charte des valeurs et accord unanime autour de la personnalité d’Edouard Philippe. « La réunion fut un très beau succès, attirant une cinquantaine de personnes au fil de la soirée », se félicite le groupe dans un communiqué.

(crédit : Horizons 13)

Venelles en transition : les habitants s’impliquent dans le projet

Jeudi 3 février, le bilan de la concertation menée avec les habitants de Venelles à l’automne dernier a fait l’objet d’une réunion publique en visio-conférence. Plus de 50 Venellois y ont pris part. Le rappel du déroulement de cette initiative citoyenne inédite a précédé la synthèse des nombreuses pistes d’action concrètes qui ont été remontées par les administrés via le questionnaire diffusé fin août, lors des animations et des ateliers participatifs jusqu’à novembre. Pour rappel, le programme Venelles en transition vise à construire une ville durable d’ici 2030, sur le plan environnemental, social et économique. Lutte contre la pollution et le bruit, voies de déplacement à vélo, gestion des déchets et recyclage, préservation de la biodiversité… de nombreux domaines sont au cœur des préoccupations des Venellois, qui se sont exprimés au travers de 280 propositions. Lors de cette réunion le Maire Arnaud Mercier a rappelé le caractère unique de cette vaste concertation, et l’objectif de co-construire d’ici cet été l’Agenda 2030 de la Ville.

(crédit : Ville de Venelles)

Liens utiles :



> [Coulisses] Renaud Muselier : « Certains m’ont rejeté, d’autres veulent me récupérer »

> La tribune parue dans l’Opinion