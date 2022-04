Share on Facebook

Le ministère de l’Intérieur et le groupe La Poste respirent... Contrairement aux dernières élections régionales et départementales durant lesquelles d’énormes problèmes de distribution avaient été constatés (lire nos précédents articles), la distribution des plis électoraux semble cette fois avoir été bien géré. Vendredi 8 avril à 17H, 45,5 millions de plis sur 47,9 millions (soit 95%) ont été distribués dans les boites aux lettres des électeurs se félicitent dans un communiqué commun le ministère et son prestataire.



Les derniers plis restant devaient être distribués samedi matin, veille du scrutin, comme lors des précédentes élections présidentielles.

Plis électoraux : Adrexo écarté

« Pour ce premier tour de l’élection présidentielle, la distribution de la propagande électorale par La Poste s’est donc déroulée normalement, au même rythme que pour les précédentes élections présidentielles » soulignent La Poste et le ministère de l’Intérieur. Le groupe Adrexo (Aix) qui était l’année dernière le co-délégataire du marché de l’acheminement des plis n’a pas participé cette fois à la distribution.

Le ministère de l’Intérieur avait annoncé le 13 août 2021 la résiliation du marché qui le liait à Adrexo. La société aixoise avait remporté l’appel d’offres pour l’acheminement des plis électoraux dans 51 départements français. Un juteux contrat d’environ 200 millions d’euros pour quatre ans. Finalement, il n’aura duré que quelques mois. Dans un communiqué, la Place Beauvau évoquait « des dysfonctionnements inacceptables » pour justifier la rupture du contrat.

