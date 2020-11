La plus grande ville du Canada, Toronto, se confine. En raison de l’aggravation de l’épidémie la ville et sa proche banlieue vont être placées en confinement à partir de ce lundi 23 novembre a annoncé vendredi le Premier ministre de l’Ontario, Doug Ford lors d’une conférence de presse. Ce confinement, pendant lequel tous les rassemblements privés intérieurs seront interdits, doit durer au moins 28 jours.

La veille, dans le cadre de notre tour du monde lancé au printemps dernier, nous avions interrogé Philipp Powel basé à l’aéroport de Toronto d’où il dirige la société aéronautique Magellan Aerospace. ce groupe de taille mondial dispose d’une implantation à Marignane après le rachat en 2019 de l’usine SII, une filiale de Bonans.

Au Canada, près de 330 000 vas de coronavirus ont été détectés pour 11 455 décès selon le baromètre de l’université Johns Hopkins. La seconde phase de l’épidémie est plus virulente.

Evolution du nombre de cas de Covid-19 au Canada. Source Université Johns Hopkins

« L’impact a été terrible pour notre activité aéronautique, vous avez pu suivre les déboires de Boeing et d’Airbus dans la presse. Mais en Amérique du Nord nous sommes très présents dans la défense, des équipements essentiellement militaires qui n’ont globalement pas été affectés par la crise. On a mis l’accent là-dessus et on a pu maintenir la production » explique Jim Powell. Mais le marché de l’aviation commerciale est dévasté, et c’est très difficile car cela nous a obligé à prendre des mesures drastiques de restructuration comme des licenciements. On continue à faire des ajustements pour économiser de l’argent. »



Aujourd’hui Jim Powell espère : « La meilleure chose pour nous serait un vaccin. Notamment pour avoir une reprise d’ensemble dans le secteur du voyage. » Merci à lui pour son témoignage !