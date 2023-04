Cela n’était pas arrivé depuis « Marseille capitale européenne de la culture » en 2013. Le grand port maritime de Marseille (GPMM) vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour le développement d’activités de loisirs et de restauration sur la digue du large, le long de la digue Sainte-Marie. Il répond ainsi à une attente déjà exprimée depuis longtemps par les Marseillais. Ces derniers pourront dès cet été se réapproprier ce lieu en bord de mer.

Le projet était déjà évoqué depuis 2021 par la Ville de Marseille et le GPMM, comme nous le relations dans un précédent article. Cette nouvelle offre culturelle devrait s’étendre autour du phare Sainte-Marie, tout au bout de la digue, à partir de juillet jusqu’en octobre 203.

Lien utile : Port de Marseille : la digue du large bientôt ouverte au public

Concrètement, l’accord sera conclu avec un opérateur unique pour « une convention d’occupation du domaine public pour la mise à disposition d’espaces dédiés à des activités de loisirs, de restauration et de déambulation du grand public », peut-on lire dans l’AMI (voir le lien en bas d’article). En plus de l’offre culturelle et de restauration, l’opérateur devra donc également mettre en place une liaison entre la terre et la digue pour transporter des promeneurs. En 2013, une navette maritime avait été mise en place à cet effet. Le même mode de transport est envisagé « soit au départ du J4 soit du Vieux-Port », précise le directeur de la communication du port, Nicolas Sire, contacté par Gomet’.

Le phare Sainte-Marie au bout de la digue du large (crédit : XDR)

Christophe Castaner veut « multiplier les occasions d’ouverture du port »

Interrogé mardi 18 avril par Gomet’, en marge de l’inauguration du centre Camas Formation à Marignane, le président du Port Christophe Castaner confirme « la volonté de multiplier les occasions d’ouverture du port » même s’il reconnaît que cela n’est pas simple au regard de certains endroits sécurisés ou sous douane. « C’est pourquoi nous avons lancé cet AMI. C’est typiquement le genre d’initiative que nous souhaitons pousser », explique-t-il à Gomet’. Dans la lignée de cet AMI, une exposition sera installée sur la digue du large. « Des sculptures monumentales s’érigeront dès cet été », tease le président du Port.

Ces initiatives s’inscrivent dans le projet du Port et de la Ville de Marseille de créer, à terme, un Port Center dédié à la transmission du patrimoine historique portuaire. Les candidatures à l’appel à manifestation d’intérêt sont ouvertes jusqu’au 3 mai 2023. Les résultats, eux, devraient être dévoilés dans la foulée.

De son côté, la majorité municipale, qui avait fait de cette réouverture une promesse de campagne, a travaillé conjointement avec le Port et se réjouit de l’annonce. Sur Linkedin, l’adjoint à la transition écologique Sébastien Barles demande ainsi la gratuité d’accès à cette digue pour les marseillais, et à un accès payant pour les touristes.

Liens utiles :



> L’appel à manifestation d’intérêt

> Port de Marseille-Fos (1/5) : 23 millions d’euros investis sur le terminal de Graveleau

> Port de Marseille-Fos (2/5) : les croisières de luxe confirmées sur le J4

> Port de Marseille-Fos (3/5) : un nouveau système de traitement des eaux de carénage

> Port de Marseille-Fos (4/5) : l’éolien flottant a le vent en poupe

> Haropa du Sud (5/5) : « L’union des ports mais pas la fusion » (Castaner)