Après Marseille, la flamme a également illuminé le reste du territoire provençal. Ce dimanche 12 mai, après un passage chez le voisin varois, sept communes du département des Bouches-du-Rhône ont vécu l’effervescence avant le début des jeux cet été : Cassis, Miramas, Aix-en-Provence, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Istres, Eygalières et Arles ont été les villes relais de la flamme. Retour en images sur ces événements festifs et sportifs en Provence !

Une arrivée en paddle à Cassis

Moins visible que l’arrivée sur le Belem, c’est sur une planche de paddle que la flamme olympique a fait son entrée au Port de Cassis depuis un départ à la calanque de Port-Miou. Deuxième ville après Marseille à accueillir la flamme, les habitants ont répondu en masse à l’appel, dès 8h30 le port et l’esplanade De Gaulle étaient plein à craquer.

« C’était une journée historique, une journée mémorable et festive pour un grand nombre de Cassidens, de provençaux et de visiteurs ! (…) un grand merci aux 20 porteurs de flamme, vous nous avez fait rêver, surtout toi Romain Peker-Goubin ! » a partagé la municipalité sur ses réseaux sociaux.

Crédits photos : Ville de Cassis

15 000 personnes à Miramas et son grand stadium

Après Cassis, la flamme a pris la route pour Miramas. 15 000 personnes, dont 5 000 dans le stadium, la plus grande halle d’athlétisme couverte de France, se sont rassemblées pour l’accueillir, où la flamme a fait deux tours de piste. Le maire de Miramas, Frédéric Vigouroux, tenant un rameau d’olivier, a salué sa commune : « 15 000 personnes présentes pour une ville de 26 000 habitants, c’est une très belle fête et un beau moment de communion collective que permettent les valeurs du sport », a-t-il réagi au micro de Maritima.

Avec un habitant sur deux licencié dans un club de sport de la ville, Miramas a pu compter sur l’un d’eux, Michel Bertrand, âgé de 80 ans, adepte du demi-fond et premier dans sa catégorie à la course annuelle Marseille-Cassis en 2023, qui a été le porteur le plus acclamé. Choisie par la délégation du Kenya pour en faire son camp de base pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, la ville ambitionne de renforcer sa présence dans le monde de l’olympisme et à surtout à ramener les médailles.

Michel Bertrand. Crédit : Paris 2024

À Aix-en-Provence, la ferveur de “l’esprit sportif aixois”

La capitale de la Provence a elle aussi eu droit à son moment d’euphorie. 30 000 Aixois ont répondu présents pour accueillir la flamme olympique et l’accompagner du Creps au cours Mirabeau. Pour Francis Taulan, « ce n’est pas un hasard avec 75 athlètes reconnus sur les listes ministérielles, Aix est une ville de sport, à Aix on n’a pas le Belem mais on a l’esprit sportif ! ». Un sentiment partagé par le maire de la ville Sophie Joissains, « Aix est une capitale culturelle et sportive », et rejoint par Martine Vassal, présidente de la Métropole d’Aix-Marseille « ce que l’on va retenir c’est un merveilleux moment de partage, Aix a été la première ville à jouer le jeu, c’est une ville qui porte un héritage sportif ». (voir notre article)

La flamme olympique sur le cours Mirabeau à Aix dimanche 12 mai 2024. Crédit Ville d’Aix Arrivée de la flamme olympique sur le cours Mirabeau. Sportifs et élus réunis (Sophie Joissains, Renaud Muselier, Martine Vassal). Crédit : JM

Port-Saint-Louis-du-Rhône, le débarquement de la flamme sur la plage Napoléon

En début d’après-midi, pour sa quatrième étape, la flamme olympique a pris la direction de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, où une foule nombreuse attendait son arrivée avec impatience. Cependant, une déception est survenue lorsque les habitants ont appris que la Patrouille de France ne passerait pas, suite à un incident technique. Selon les informations de Fréquence Sud, un Alphajet aurait heurté des oiseaux. En conséquence, les huit avions sont immédiatement retournés à leur base pour évaluer les éventuels dommages causés. Les trois passages et survols prévus au-dessus de Port St Louis, Istres et Miramas ont donc été annulés pour cette journée. Malgré cet incident, la flamme est elle bien arrivée, et a été relayée aux mains de cinq porteurs : le champion de kitesurf Alexandre Caizergues, Jennifer Molesti, Christian Vromen, Thierry Penichon, qui a oeuvré pendant près de trente ans au développement de la voile et du nautisme à Berre, handicapé à la jambe celui-ci a effectué son tronçon de course sur son skate électrique avec une roue centrale, son moyen de transport quotidien. Robert Amelta qui a fondé un club de karaté à Port St Louis a aussi fait parti des heureux porteurs de flamme. La commune fêtait par ailleurs ses 120 ans, « Une journée his-to-ri-que. Et ce n’est pas fini ! » a commenté le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Martial Alvarez sur les réseaux sociaux. Selon les premières estimations de la mairie, plus de 6 000 habitants étaient présents.

Crédit : Ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône Thierry Pénichon, crédit : France 3 Régions

Istres, un deuxième élan de joie après celui de 1992

À Istres, plusieurs spectacles se sont succédés : des démonstrations sportives et dansantes, un lâcher de colombes, des performances musicales, des discours politiques, ainsi que les hymnes olympique et national ont rythmé la journée, accompagnés du challenge Michelet, un événement sportif et citoyen visant à favoriser l’insertion des jeunes. Cette journée a été marquée par l’arrivée de la flamme olympique, trente ans après son premier passage dans la commune le 30 janvier 1992. Selon les forces de l’ordre, 15 000 personnes étaient présentes dans les rues d’Istres ce dimanche 12 mai.

Crédit base aérienne 125 Crédit : Base aérienne 125

Eygalières, les Alpilles sous le feu des projecteurs

Avec seulement 1 830 habitants, la petite commune provençale a accueilli près de 6 000 spectateurs pour le passage de la flamme. Celle-ci a parcouru 1,2 kilomètre, relayée par six porteurs, parmi lesquels Catherine Albinet. Originaire du village, elle est une ancienne professeure de sport et élue locale, ayant joué un rôle clé dans la création de la salle de sport de la commune. Voir l’arrivée de la flamme dans la commune des Alpilles ici !

Crédits photos : mairie d’Eygalières officielle

Un bouquet final à Arles, ville antique à l’allure olympienne

Dernière étape de la journée, Arles a clôt la tournée de la flamme olympique dans les Bouches-du-Rhône. Vingt-quatre relayeurs ont eu l’honneur de porter la flamme dans la cité antique sur un parcours de 6,7 kilomètres. Parmi eux, quatre Arlésiens ont été distingués : Mickaël Pignolo, champion d’Europe de kick-boxing ; Stéphanie Mariage, médaillée paralympique de tennis de table qui a allumé le chaudron ; Nancy Garcia, championne de karaté ; ainsi que Marc Traverso, enseignant et co-entraîneur du Rugby Club Arlésien, et Laurent Tillie, entraîneur de l’équipe de France de volleyball. Le convoi des relayeurs a pris son départ depuis le parvis du Musée départemental Arles Antique, vers 18h20. Il a ensuite traversé le centre-ville d’Arles pour atteindre le site de célébration, situé au quai-du-8-Mai. Les festivités se sont poursuivies avec un dj set de Kavinsky, place de la République, à 20h30.

Stéphanie Mariage, médaillée paralympique allume le chaudron à Arles Crédits : Ville d’Arles

En savoir plus :



> Suivre l’actualité des Jeux olympiques 2024 dans notre dossier spécial