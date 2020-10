Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Après un long parcours d'ingénieur dans de grands groupes comme Dalkia, Alstom ou encore CMA CGM, Jérôme Crest a eu un petit passage à vide qu'il a pu dépasser grâce aux médecins douces : « J'ai découvert la méditation, la naturopathie et les thérapies brèves qui m'ont permis de gérer mon stress et de me relancer ». Il…