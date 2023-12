Juste après avoir été sacré du prix Goncourt le 7 novembre 2023 pour son roman Veiller sur elle, Jean-Baptiste Andrea est venu à la rencontre de ses lecteurs marseillais, sur invitation de la librairie marseillaise Mazette, qui l’a reçu le 15 novembre au savoureux café Carlotta With, Boulevard Vauban, Marseille 6ème.

L’auteur âgé de 52 ans a évoqué sa culture méditerranéenne en melting-pot, ses racines italiennes ancestrales coupées, ses grands parents pieds-noirs, sa vie aux îles de Lérins. Il a retracé son parcours dans le secteur du cinéma (scénariste et réalisateur) et son goût pour la musique classique, avant d’oser être écrivain, en débutant à l’âge de 48 ans, avec déjà quatre romans à son actif, Ma Reine, Cent millions d’année et un jour, Des diables et des saints, et la consécration cette année pour Veiller sur elle, élu prix Goncourt 2023. Une récompense pour l’auteur, mais aussi pour son éditeur, l’Iconoclaste, maison indépendante fondée en 1998 par Sophie de Sivry, décédée en 2023. Jean-Baptiste Andrea, prix Goncourt 2023 : « J’ai voulu rendre hommage à l’Italie, à ma famille, à ma formation. »

Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, selon nos libraires Elisabeth et Mélanie de Mazette, c’est « un roman envoûtant à travers l’Italie du XXe siècle. On se laisse emporter par la fougue et la grâce d’un duo incroyablement romanesque : Mimo et Viola, lui n’a rien mais va devenir un sculpteur de génie, elle a tout mais cherche à briser les frontières qui l’enferment. Ces deux-là n’auraient jamais dû se rencontrer, ils ne pourront jamais complètement se quitter. Ce livre est un conte sublime et captivant écrit avec maestria. » L’exclamation préférée de Jean-Baptiste Andrea ? Mazette ! selon sa réponse ce soir-là.

La librairie Mazette au cœur de Vauban

La librairie Mazette a ouvert à Marseille il y a plus de deux ans au cœur de Vauban, place Valère Bernard. Librairie de quartier, on y trouve une sélection de littérature, sciences humaines, BD, beaux-arts et vie pratique. On peut y flâner avant de déguster un café sur la terrasse un livre à la main. Les enfants trouvent leur bonheur dans le grand espace jeunesse au fond. Elisabeth et Mélanie vous conseillent et partagent leurs coups de coeur. Habituellement ouverte du mardi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 19h30, Mazette étend son ouverture aux dimanches et lundis de décembre.

Le saviez vous ?

Le prix Goncourt est le plus ancien et l’un des plus prestigieux prix littéraires français, imaginé par les frères Goncourt en 1862 et créé par testament par Edmond de Goncourt en 1892. Pour l’organiser, l’Académie Goncourt est fondée 10 ans après et le 1er prix est décerné en 1903. Les 10 membres de l’Académie Goncourt étaient désignés à vie et désormais jusqu’à l’âge de 80 ans, et se réunissent au restaurant Drouant à Paris depuis 1920. Le prix annuel est décerné au mois de novembre et est le plus convoité en France, parce qu’il assure au lauréat promotion et tirages. Le gain pour l’éditeur est estimé à 3 millions d’euros dans les mois qui suivent. Il est reproché au prix Goncourt d’être passé à côté d’auteurs illustres comme Apollinaire, Céline, Gide, Sartre, Camus pour citer quelques auteurs masculins recalés et Colette, Yourcenar, Sarraute et Sagan pour quelques femmes auteures refusées. La misogynie dont il est accusé a donné naissance au prix concurrent Femina, créé par Anna de Noailles sous le nom initial la Vie Heureuse avec un jury uniquement féminin. Le seul auteur à avoir obtenu le prix Goncourt une 2e fois, en infraction au règlement, est Romain Gary, sous le pseudonyme Emile Ajar.