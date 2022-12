Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Raphaël Liogier. Le sociologue et politologue revient sur le “sabotage” de la cimenterie Lafarge de La Malle par plusieurs dizaines d’activistes écologistes, vêtus de combinaisons blanches. L’incident s’est produit samedi 10 décembre, lors d’un repas organisé par l’entreprise, en présence de salariés et de leur famille. L’usine de Bouc-Bel-Air fait partie des 50 sites les plus polluants de France, et a récemment investi plusieurs dizaines de millions d’euros pour rentrer dans les clous en terme d’émissions. Le cimentier Lafarge dénonce dans un communiqué un « acte criminel » et porte plainte contre les auteurs de dégradations. Pour Raphaël Liogier, cet action n’est pas inédite, et reflète l’émergence de plusieurs branches écologistes, plus ou moins radicales. Point de contexte social et politique.

> Cimenterie de La Malle : Lafarge veut décarboner « sans rien cacher » aux riverains

Ce samedi 10 décembre, 200 personnes ont envahi et desarmé par surprise l'usine Lafarge de la Malle a Bouc-Bel-Air, près de Marseille 💥



Les militant-e-s ont saboté les infrastructures de l'incinérateur, éventré les palettes de ciment et mis hors d'état de nuire les machines

⬇️ pic.twitter.com/ZtRqE2dM54 — Les Soulèvements de la Terre (@lessoulevements) December 11, 2022

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle du bilan de l’opérations « Familles écoresponsables » publié par la Métropole Aix-Marseille Provence, porteuse de cette expérimentation sociale et anti-gaspillage. Elle s’apprête à lancer un tout nouveau dispositif : le défi « Familles zéro déchet », en partenariat avec l’association Zero Waste Marseille. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit du lait végétal, bio et marseillais Meelk. Ce produit à diluer, bien plus concentré que les bouteilles industrielles, compte bien réduire votre production de déchets sans attaquer votre portefeuille. N’oubliez pas votre mixeur, ou votre mousseur à lait ! Le flacon Meelk sera disponible en ligne ou dans les magasins bios traditionnels dès février 2023, une fois la campagne de précommandes achevée.

crédit : Meelk

