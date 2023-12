À l’approche de l’inauguration de la station de ski d’Orcières-Merlette (Hautes-Alpes), qui ouvre ses portes ce week-end des 16 et 17 décembre, des inquiétudes grandissent au sein des associations environnementales concernant la mise en place envisagée d’un circuit de motoneige. En raison des conséquences dommageables qu’elle pourrait engendrer sur l’écosystème, l’utilisation à des fins récréatives des motoneiges est strictement encadrée par des réglementations en France.

France Nature Environnement Provence Alpes Côte d’Azur et la Société alpine de protection de la nature-FNE 05 (Hautes-Alpes) ont pris la décision de joindre leurs efforts pour adresser une demande amiable au maire d’Orcières, remettant en question le projet d’instaurer un circuit de motoneiges dans le domaine skiable de Merlette. Étant donné que cette activité de loisir risque de porter préjudice à l’environnement de ce lieu niché au cœur du Parc national des Écrins, les associations écologistes maintiennent leur vigilance afin de garantir le respect scrupuleux des normes environnementales en vigueur.

Les dégâts environnementaux de l’usage de la motoneige

Les motoneiges peuvent avoir un impact significatif sur l’écosystème en raison de leur bruit, de leurs émissions polluantes, et de leur capacité à perturber la faune et la flore, surtout dans les zones naturelles sensibles. Dans les espaces protégés tels que les parcs nationaux, les réserves naturelles ou les zones écologiquement fragiles, l’utilisation des motoneiges est généralement soumise à des règles très strictes, voire interdite dans certains cas, afin de préserver la biodiversité et l’intégrité des écosystèmes. Et pour cause : les motoneiges peuvent perturber les animaux sauvages, les forçant à quitter leurs habitats naturels et pouvant causer des dommages directs sur leur viabilité. Les associations environnementales alertent aussi sur le gaz d’échappement des motoneiges qui peuvent avoir un impact sur la qualité de l’air et le sol.

Ainsi, dans les zones sensibles, les autorités établissent des réglementations spécifiques pour limiter l’impact des motoneiges sur l’environnement. Cela peut aller de restrictions strictes sur l’utilisation des engins à une interdiction totale afin de protéger la faune, la flore et les écosystèmes fragiles. A Orcières-Merlette, une piste pour les motoneiges a déjà été mise à disposition par la mairie en 2018.



France nature environnement juge que « La pratique de ce sport de loisir étant particulièrement attentatoire à l’environnement de ce site situé en plein cœur du Parc National des Écrins, nos associations exercent une vigilance particulière pour veiller à ce que la réglementation environnementale soit respectée.» Contactée par nos soins, la mairie d’Orcières-Merlette n’a pas répondu à nos demandes d’entretien.

