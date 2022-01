[Projections] Un monde de possibles ?

Le programmateur, enseignant et critique d’art de cinéma Nicolas Feodoroff a concocté une programmation de films pour insuffler une réflexion sur le monde de possibles, les mondes possibles. Par les documentaires, films expérimentaux, films d’essais ou d’animations, les différentes projections auront pour but de faire résonner dans nos imaginaires individuels et collectifs, nos modes de représentation pour les questionner et imaginer de nouveaux mondes possibles.

Deux séances sont prévues à 16h et 19h avec une sélection de films différents. Le réalisateur Samir Ramdani, à l’origine de La cellule, sera notamment présent pour la séance de 19h.

Mucem J4 – Auditorium

[Lecture] Les nuits de la lecture d’Aix-en-Provence

Les Nuits de la lecture reviennent pour leur sixième édition ce week-end aux Bibliothèques Méjanes d’Aix-en-Provence. Parmi les activités proposées ce samedi, Gomet’ a retenu :

Un atelier de création de livres de 10h à 12h ;

Des ateliers de calligraphie de 10h à 12h et de 14h à 16h avec Marie-France Parronchi, de l’association Illuminare ;

Le lancement de la troisième édition de Parcours en livres 2022 avec la présentation de cinq romans ainsi qu’une session lecture à 11h ;

Un marathon d’écriture de 14h à 18h ouvert à tout le monde afin de coucher sur le papier une oeuvre dont le thème est tiré au hasard : poème, pièce de théâtre, chanson, nouvelle, pièce de théâtre… ;

Une scène ouverte de lecture à voix haute à partir de 18h30.

La journée se terminera avec un concert de Renée Garlène, avec pour titre Confession d’une crâneuse amoureuse.

Bibliothèques Les Méjanes

8-10 rue des Allumettes

13100 Aix-en-Provence

[Bien-être] Les Samedis du Point Rose

Les Samedis du Point rose ont pour vocation de réunir des parents une fois par mois et proposer des ateliers d’art-thérapie, de médiation animale et des soins. Le Point Rose, association de soutien aux personnes qui ont connu la perte d’un enfant, organise ce samedi une initiation au quilling, technique du papier roulé. Les participants auront l’occasion de créer des objets de décoration avec des bandelettes de papier enroulées sur elles-mêmes. Des ateliers de massages relaxants et énergétiques sont également proposés.

Le point rose

7001 avenue Marcel Mattéoda

13480 Cabriès

[Shopping] Ventes flash à McArthurGlen Provence

Les soldes ont commencé en France le 12 janvier ! Au village McArthurGlen Provence, ce week-end et le week-end prochain sont proposées des ventes flash. Des remises additionnelles seront effectuées sur les articles soldés, en fonction des annonces de l’animateur tout au long du week-end.

McArthurGlen Provence

Mas de la Peronne

13140 Miramas

[La bonne adresse] Le Mas des Écureuils

Dans cet ancien corps de ferme, décrite comme une « maison familiale et accueillante », sous la direction d’Olivia Melki Zweibaum, le Mas des écureuils, situé tout près d’Aix-en-Provence propose dimanche 23 janvier une journée Bien-être.

Un brunch est prévu entre 10h30 et 12h30 puis les visiteurs se voient proposés deux soins au choix parmi de la réflexologie plantaire, un soin du visage kobido, un soin énergétique ou un massage bien-être.

Le Mas des Ecureuils

1170 Petite route des Milles,

13290 Aix-en-Provence

Et aussi :

