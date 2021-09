[Conférences] Tout migre !

Conçu comme une « invitation à penser », Allez Savoir ! reçoit les participants dans les musées de la Ville pour réfléchir aux défis contemporains au moyen des sciences humaines et sociales à travers leurs outils.

Le festival initié par l’EHESS, en partenariat avec la Ville de Marseille investit notamment le Centre de la vieille Charité (où se situe le siège de l’EHESS), le musée d’histoire de Marseille ou encore le Théâtre de la Criée.

Jusqu’au 26 septembre, des conférences, expositions, projections sont proposées aux participants gratuitement, avec les migrations comme pierre angulaire de la programmation cette année.



La sélection de Gomet’, à retrouver jusqu’à dimanche :

Vendredi 24 septembre

Le spectacle Quand on se retrouve entre nous, chacun reprend sa place par le collectif Ko.com au Théâtre de la Criée

Samedi 25 septembre

Une balade autour de La migration des végétaux : le développement inquiétant des espèces déplacées

Départ du Vieux-port à 9h30.

Départ du Vieux-port à 9h30. La table-ronde Repenser la politique migratoire européenne à la bibliothèque de l'Alcazar à 11h30

La projection Filmer le passage des frontières : trois propositions détournées au Centre de la Vieille Charité à 16h

Dimanche 26 septembre

La table-ronde Musique et migration : mille parcours en quatre chansons au Centre de la Vieille-Charité à 15h30

La projection De l'autre côté de Fatih Akin au Cinéma Les Variétés à 11h

[À vélo] « Vélorution : reprenons nos territoires »

Agir pour le climat a vélo… Alternatiba, le « mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale » propose au niveau national une « vélorution familiale et revendicative » samedi 25 septembre.

Derrière l’invitation pour les cyclistes à se déguiser, à décorer son vélo, à venir partager un moment convivial avec des pancartes et drapeaux, le mouvement souhaite inciter les individus à repenser l’espace public et favoriser les mobilités et durables. Et ainsi, rappeler que les politiques structurelles et l’investissement dans les voiries et les infrastructures sont déterminantes afin de développer ces modes de déplacement.

Trois rendez-vous sont organisés sur le territoire samedi 25 septembre :

Aix-en-Provence : rendez-vous place Jeanne d’Arc à 10h

Marseille : rendez-vous à la Plaine (place Jean-Jaurès) à 14h

La Ciotat : rendez-vous place du 8 mai 1945 à 15h

