Christine Cornet travaille à l’ambassade de France à New Delhi où elle est attachée culturelle pour le livre et le débat d’idées.

Le dernier décompte de l’épidémie de covid-19 fait état de 26496 cas et 824 décès, essentiellement des personnes âgées avec d’autres pathologies. Des chiffres très faibles pour un pays de l’échelle d’un sous-contient (environ 1,4 milliard d’habitants). « Peut-on parler d’épidémie ici alors que la tuberculose provoque le décès de 1000 personnes chaque jour » s’interroge-telle.

Ce sont surtout les « hotspots » de Delhi et Bombay qui sont touchés. Le pays est en confinement strict depuis le 23 mars. Les Indiens semblent plutôt disciplinés face à l’arrêt total des transports notamment. « New Delhi est une ville fantomatique, la revanche de la nature est visible à chaque coin de rue » observe Christine Cornet.

Elle évoque aussi dans cet entretien enregistré dimanche 26 mars l’impact de la crise sur son activité dans le domaine du livre et de l’édition. Elle espère que la lecture sortira renforcée de la période : « le livre c’est l’évasion, la liberté, l’amour même confiné chez soi… (…) La culture doit devenir un bien de première nécessité.»



Alors que la salon Livre Paris 2020, qui devait recevoir l’Inde comme invitée d’honneur, a été annulé, elle espère que l’édition 2021 sera une occasion encore mieux préparée pour développer les échanges littéraires entre les deux pays. « Je m’attends à quelques perles de traduction » se réjouit-elle car ce qui manque le plus aux traducteurs, c’est le temps, ce que le confinement a dû donner, espère cette passionnée.

Les contraintes de déplacement sont aussi l’occasion pour Christine Cornet d’explorer les nouveaux outils de collaboration à distance, notamment pour le secteur de l’édition et de tenter de nouvelles expériences de diffusion.

Enfin, la responsable culturelle évoque la suite, ses espoirs : « travailler moins et mieux (…) réfléchir sur le futur de la coopération culturelle solidaire et sur le long terme. » Et de conclure citant Voltaire : « J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé.»

