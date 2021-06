Marseille 6e : l’incroyable histoire du Stadium de Vitrolles

Olympique de Marseille, Front national, rock identitaire… Le vendredi 18 juin à 19h, au cinéma Le Prado, l’association Le Tarpin Bien diffuse en avant-première L’Incroyable Histoire du Stadium de Vitrolles, documentaire écrit et réalisé par Mathias Pujade. Après la séance, un moment de questions / réponses avec le réalisateur et les intervenants sera proposé.

Le documentaire revient sur l’histoire de ce stade désormais abandonné.

Cinéma Le Prado

36 Avenue du Prado

13006 Marseille

Bande-annonce : L’incroyable histoire du Stadium de Vitrolles from Le Tarpin Bien on Vimeo.

Marseille : Journées européennes de l’archéologie

Pour les journées européennes de l’archéologie, la Ville de Marseille propose le Village de l’archéologie.

Les 18, 19 et 20 juin se déroulent les journées européennes de l’archéologie. La Ville de Marseille a mis en place de nombreuses animations pour son Village de l’archéologie. Des visites guidées, des conférences, notamment sur l’archéologie préventive auront lieu au musée des Docks romains, musée d’Histoire de Marseille et le site archéologique du Port antique, le musée d’archéologie ou encore à la bibliothèque de l’Alcazar.

Gomet’ vous propose un aperçu des activités proposées samedi 19 juin :

Carte du Village de l’archéologie. Crédit : Ville de Marseille.

Baou de Saint-Marcel : une reconstitution du village installé au Vème siècle avant J-C est proposée aux portes de l’oppidum et de ses remparts (ateliers poterie, tissage et filage, écritures anciennes, cuisine gauloise, herboristerie, ferme pédagogique, mini fouilles archéologiques, fabrication de lampes à huile).

Le site est ouvert du 18 au 20 juin de 9h30 à 17h30.

La reconstitution est proposée par Les Amis du Vieux Saint-Marcel, en partenariat avec le pôle archéologie du Musée d’Histoire de la Ville de Marseille, la Mairie du 11ème et du 12ème. Sur inscription au 07 60 61 53 90

La présentation est proposée à 10, 11, 14, 15 et 16h et animée par l’association Arkaeos. Inscriptions ici ou au 04 91 55 36 00

De 9h30 à 12h30, sur inscription ici

Inscriptions ici ou au 04 91 55 36 00

> Le programme complet du Village de l’archéologie

Musée d’histoire de Marseille / Site archéologique de Marseille – Port antique

2 rue Henri Barbusse

13001 Marseille

Marseille 7e : I Silenti et White Cube pour le Festival de Marseille

I Silenti. Crédit : Site de la Criée.

Dans le cadre du Festival de Marseille, le Théâtre de la Criée propose deux spectacles samedi 19 et dimanche 20 juin.

I Silenti, rend hommage à l’« âme rom » et à « celles et ceux qui sont condamné.e.s au silence » , selon le site du Théâtre de la Criée, mêlant concert, danse, opéra et théâtre. Ce spectacle de Fabrizio Cassol, Tcha Limberger, Lisaboa Houbrechts est proposé les samedi 19 et le dimanche 20 juin à 19h.

> Plus de détails et réservations

White Cube. Crédit : Site de la Criée.

Paradoxes, incohérences, perversions : Renzo Martens questionne dans un documentaire l’économie de l’art comtemporain et « les relations complexes entre les travailleur.euse.s de plantations et les musées occidentaux », selon le site du Théâtre de la Criée.

La projection White Cube, ce long-métrage documentaire est proposée samedi 19 juin et dimanche 20 juin à 16h.

> Plus de détails et réservations

La Criée

Théâtre national de Marseille

30 quai de Rive Neuve

13007 Marseille

Marseille 1er : 23e rencontres du cinéma sud-américain

Depuis dimanche 13 juin, le cinéma sud-américain est à l’honneur au cinéma Les Variétés. Pour la clotûre du festival samedi 19 juin, le film vénézuelien Especial d’Ignacio Marquez sera projeté. Pour ce festival, 5 réalisateurs invités, 14 films en compétition (longs et courts) et 6 pays sont représentés : Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, l’Uruguay, le Venezuela au programme !

> Horaires et détails



Cinéma Les Variétés

37 Rue Vincent Scotto

13001 Marseille

Marseille 6e : Songe d’un jour d’été

L’association Pour Que Marseille Vive vous invite à un après-midi festive et artistique en faveur de la création contemporaine. Six artistes liés à Marseille exposeront leurs oeuvres pour le Songe d’un jour d’été.

L’association Pour Que Marseille Vive souhaite démocratiser la création contemporaine et nouer un dialogue entre les jeunes artistes, la ville et ses habitants. À l’origine d’un projet de rénovation du Château Pastré afin qu’il devienne un incubateur d’artistes, c’est le troisième événement culturel proposé par l’association, après deux étapes au Château Promicea en février et en mai.

Dans un hôtel particulier près de Castellane, samedi 19 de 10h à 22h et dimanche de 10h à 17h, Songe d’un jour d’été vous propose une exposition, une performance théâtrale, des tatouages, un DJ set et la cuisine du chef Alexandre Agavnian.



> Plus de détails



Songe d’un jour d’été

31 rue Saint-Sébastien

13006 Marseille.

Marseille 15e : Le saut de la rivière #2

Le Saut de la Rivière est un projet participatif réalisé par les habitants des Aygalades. Autour du Ruisseau des Aygalades, des amateurs proposent une déambulation dansée, dans un récit poétique et festif dans tous les arts de la rue.

Deux spectacles auront lieu le samedi 19 juin : de 16h à 17h30 puis de 18h à 19h30.

> Plus de détails



La Cité des Arts de la Rue

225 Avenue Ibrahim Ali

13015 Marseille