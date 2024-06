Créées en 2001 par le Cercle des économistes, les Rencontres économiques d’Aix-en-Provence se tiendront pour la 24e année les 5 et 6 juillet. A ce grand forum économique de dimension européenne ouvert à tous et gratuit, sont attendus 400 intervenants, 80 débats, controverses et keynotes, et 7 000 participants dans le Parc Jourdan (sans oublier tous ceux en ligne).

Après “recréer l’espoir” l’an passé, le thème retenu pour 2024 est “relier les mondes“.

Le programme s’annonce toujours aussi riche, bien qu’avancé et écourté en raison du dimanche électoral. Parmi les personnalités à l’affiche : le prix Nobel d’économie Jean Tirole, la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde, le président de la Banque de France François Villeroy de Galhau, les dirigeants des entreprises Airbus, AG2R La Mondiale, Bel, Bic, CMA CGM, Crédit Mutuel CIC, EDF, Maif, Orange, Siemens France, Sodexo, Veolia… mais aussi des représentants de pays européens et de la société civile, sans oublier le partenariat académique et estudiantin avec Aix Marseille Université et ESSCA.

Jean-Hervé Lorenzi, Crédit DR

Jean-Hervé Lorenzi, président des Rencontres économiques et fondateur du Cercle des économistes, natif de Toulon, coordonnera la conférence inaugurale vendredi sur le thème “pourquoi relier les mondes ?“, et la plénière finale samedi soir accueillera Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’organisation internationale de la francophonie sur le sujet “écrire un récit commun“.

Nouveauté depuis 2023, dans le cadre du volet Jeunesse(s), une délégation de 150 jeunes portera la voix et les idées de la jeunesse (18-30 ans), avec “l‘objectif d’ouvrir un espace d’expression avec cette génération, souvent trop peu écoutée, pour l’intégrer pleinement dans les débats économiques et sociaux“.