La préfecture des Bouches-du-Rhône a diffusé samedi 30 janvier en fin de journée la liste des centres commerciaux qui devront demeurer fermés dès ce dimanche 31 janvier à la suite du durcissement de la lutte contre l’épidémie de Covid. La fermeture concerne comme annoncée vendredi par le Premier ministre, Jean Castex, les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m2 où la circulation entre les magasins n’est pas en extérieur.

L’objectif du gouvernement, rappelé dans le communiqué de la préfecture, est d’éviter les brassages de population importants et ainsi

le risque de circulation accrue du virus. Dans le département des Bouches-du-Rhône, les centres commerciaux qui doivent fermer au plus tard à minuit ce samedi soir sont :

Le Merlan (Marseille – 13ème),

Centre Valentine (Marseille – 11ème),

Les Terrasses du Port (Marseille – 2ème),

Centre Bourse (Marseille – 1er),

Grand Littoral (Marseille – 15ème),

Avant Cap (Cabriès),

Barnéoud Casino (Les Pennes Mirabeau).

Commerces alimentaires exemptés, jauges plus strictes

Les zones commerciales, parcs d’activité et villages de marques où la circulation du public entre les commerces intervient en extérieur ne sont pas concernés et peuvent rester ouverts à l’instar, de McArthurGlen Provence, le village des marques de Miramas. Les commerces alimentaires des centres commerciaux restent ouverts, qu’il s’agisse des supermarchés ou des magasins alimentaires spécialisés (boulangerie par exemple). Les pharmacies resteront également ouvertes précise la préfecture. Les commerces fermés n’auront pas la possibilité de faire de click&collect ou de retrait de commande. En revanche, la livraison de leur produit restera possible.

Par ailleurs, un renforcement des jauges pour les commerces a été annoncée, avec une personne pour 10 m2 de surface de vente pour ceux de plus de 400 m2. Les autres commerces conservent une jauge à une personne pour 8 m2.

