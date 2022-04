Les scrutins électoraux se suivent et se ressemblent. La vie politique française avec son épicentre que représente l’élection présidentielle est marquée au second tour par le face à face entre l’extrême droite et le centre. Ainsi les 48,8 millions d’électeurs français ont envoyé dimanche 8 avril les mêmes figures pour le second tour de ce dimanche que lors de la présidentielle 2017 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen.



Le scrutin démarre à 8h, (hors les 1,41 million de résidents hors de France pour qui le vote a commencé samedi 18 avril). La plupart des bureaux de vote fermeront à 18h sauf dans les villes moyennes comme Aubagne et Aix (19h) et les grandes villes comme Marseille (20h).

Les résultats du 1er tour à Marseille

Dans les Bouches-du-Rhône, ce sont plus de 1,4 million d’électeurs qui sont appelés aux urnes sur une population totale de deux millions de personnes.

Les résultats du 1er tour dans les Bouches-du-Rhône

Dans la région Provence Alpes Côte d’Azur, 3,66 millions d’électeurs sont inscrits sur une population totale d’un peu plus de 5,2 millions de personnes.

Source : Ministère de l’intérieur

Comme pour chaque élection, la rédaction de Gomet’ se mobilise pour couvrir la journée et la soirée électorales : taux de participation intermédiaires, votes des candidats et personnalités, puis premiers résultats dès 20h avant les infographies, les réactions et les analyses à Aix Marseille Provence et dans la région. Bon dimanche, bon vote !

