La préfecture des Bouches-du-Rhône et de la région a communiqué les taux de participation à 12h pour le second tour de l’élection présidentielle 2022. Dans les Bouches-du-Rhône, le taux se situe à 26,62% en légère hausse de 0,31% par rapport au 1er tour mais en baisse de plus de trois points par rapport au second tour de l’élection présidentielle de 2017. A Marseille, la participation atteint 24,97% contre 24,78% au 1er tour.



En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le taux de participation, à 12 heures se situe à 27,02% en baisse de 0,84% par rapport au 1er tour.

Ces chiffres sont légèrement supérieurs au taux de participation national qui se situe à 26,41% en hausse d’un point par rapport au 1er tour. Mais en 2017, le taux de participation à 12h pour le second tour de l’élection présidentielle en France métropolitaine était de 28,23%. En 2012, ce taux était de 30,66%, à la même heure.

