A l’annonce des résultats du second tour, les figures politiques du territoire ont immédiatement félicité le Président réelu mais alertent sur les chiffres du Rassemblement National, notamment en vue des élections législatives les 12 et 19 juin 2022.

Renaud Muselier, président de la Région Sud, félicite Emmanuel Macron. « Il devient ce soir le premier Président sortant réélu de l’histoire de la Ve République, hors période de cohabitation » rappelle celui qui fut secrétaire d’État sous Jacques Chirac.

Dans la foulée, Martine Vassal la présidente LR du département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole, également soutien d’Emmanuel Macron au premier tour, salue la réélection du président sortant : « Les Français renouvellent leur confiance envers un Président qui a su démontrer ses compétences pendant cinq années ponctuées de crises majeures et inédites ». Pour l’élue, c’est aussi « une satisfaction pour tous les territoires qui ont reçu une attention particulière de la part d’Emmanuel Macron, dont la Provence. » Néanmoins, elle appelle à la « plus grande précaution » au regard des résultats du Rassemblement National et à « répondre aux inquiétudes des Français ».

Renaud Muselier en train de voter dimanche 24 avril (Crédit @RenaudMuselier).

Repenser le système démocratique

Benoît Payan partage la même vigilance que Martine Vassal. Si « le pire a été évité » avec la réélection du président Emmanuel Macron, le maire de Marseille alerte sur « l’état du débat démocratique » au regard de trois constats : les résultats en hausse de l’extrême droite, l’abstention « massive » et le nombre de bulletins blancs. Pour l’élu, il faut acter une « refonte de notre système institutionnel en profondeur » aussi bien au niveau local que national pour plus de démocratie.

Sans s’attarder sur le score de Marine Le Pen, Renaud Muselier attend également qu’Emmanuel Macron rassemble tous les Français. « Le taux d’abstention, comme le nombre de votes blancs et nuls, démontre qu’il nous appartient à tous de bâtir ce rassemblement » Le président de la Région Sud dit aider le président à rassembler sur son territoire. « Chaque territoire doit se sentir représenté dans les institutions de la République. Je m’engagerais pleinement dans ce combat essentiel aux côtés du Président de la République. »

