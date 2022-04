Après 20 heures, et l’annonce de la victoire du président sortant Emmanuel Macron (LREM), avec environ 58% des suffrages exprimés au second tour de l’élection présidentielle, de nombreuses personnalités politiques ont réagi, avec en ligne de mire les législatives. Elles sont ce soir qualifiées de « troisième tour » à venir, tant par Jordan Bardella (RN) que par Clémentine Autain (LFI). À noter que 28,2% des électeurs français se sont abstenus selon l’institut de sondage Elabe. L’heure est aux consignes pour la suite.

Emmanuel Macron : « Répondre à ceux qui sont restés silencieux »

Le président réélu s’est exprimé depuis le Champ de Mars (Paris) aux alentours de 21 heures 30. « Une majorité a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République dans les cinq années à venir », se félicite Emmanuel Macron. « Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté pour moi, non pour soutenir les sujets que je porte, mais pour faire barrage à l’extrême droite », reconnaît-il. « Je pense aussi à tous mes compatriotes qui se sont abstenus, leur silence a signifié un refus de choisir auquel nous nous devrons aussi de répondre », ajouté le chef de l’État.

Yannick Jadot (EELV) a réagi sur Twitter, peu après l’annonce des premiers résultats. « Merci à toutes celles et ceux qui ont fait barrage à l’extrême droite. Le pire est évité mais le pays est plus divisé que jamais », déclare l’ex-candidat écologiste. La maire de Paris, Anne Hidalgo (PS), adresse quant à elle ses « félicitations républicaines » au président réélu. Un sentiment partagé par Valérie Pécresse (LR), qui ajoute que « la victoire (d’Emmanuel Macron) ne doit pas masquer les fractures de notre pays conduisant Marine Le Pen à un score inédit ».

Merci à toutes celles et ceux qui ont fait barrage à l’extrême droite. Le pire est évité mais le pays est plus divisé que jamais. Aux legislatives, construisons le meilleur : l’alternative pour le climat, la justice sociale et la démocratie. Tout reste à faire. — Yannick Jadot (@yjadot) April 24, 2022

Marine Le Pen échoue une nouvelle fois face à Emmanuel Macron, mais cette fois avec 42% des suffrages exprimés (contre 33,5% en 2017). « Les idées que nous représentons arrivent à des sommets (…) Le résultat représente en lui-même une éclatante victoire », commente Marine Le Pen depuis son QG électoral. L’autre candidat d’extrême droite au premier tour, Eric Zemmour (Reconquête) estime que « les amoureux de la France ont perdu ». Il appelle cependant à « une alliance de toutes les droites », un « bloc national » en vue des élections législatives de juin.

La gauche se rêve unie pour les législatives

Le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, éliminé au premier tour (22%), qui avait appelé à ne pas voter pour Marine Le Pen, ne se réjouit pas pour autant des premiers résultats du second tour. « Emmanuel Macron est le plus mal élu des présidents de la Vème République », peste le député des Bouches-du-Rhône. « Il surnage dans un océan d’abstention, de bulletins blancs et nuls ». Jean-Luc Mélenchon affirme que « le troisième tour commence ce soir » et appelle à « battre Macron les 12 et 19 juin ».

La France insoumise peut-elle construire autour d’elle une candidature solide pour les législatives ? « L’alternative pour le climat, la justice sociale et la démocratie. Tout reste à faire », observe Yannick Jadot (4,5% au premier tour) qui souhaite un rassemblement à gauche. Tout comme Anne Hidalgo (1,75%) : « J’appelle toutes les forces de cette gauche démocratique (…) à s’unir pour reconstruire une nouvelle gauche ». Pour le candidat communiste Fabien Roussel (2,5%), cette union hypothétique doit se faire « dans le respect du rapport de force issu du premier tour, et des ancrages locaux des forces politiques ».

Pour les législatives, faisons tout pour être unis à gauche.



Fixons nous l’objectif d’un accord global nous réunissant dans chacune des circonscriptions.



Dans le respect du rapport de force issu du premier tour, et des ancrages locaux des forces politiques. — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) April 24, 2022

